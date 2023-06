Diamo gambe a un nuovo Green deal

La riforma della governance economica della Ue è una grande opportunità per fare le riforme e gli investimenti necessari per affrontare la crisi climatica, accrescere la competitività e creare lavoro

L’Europa si trova a fronteggiare una triplice crisi: climatica, economica e sociale. Per vincere queste sfide servono riforme e investimenti in grado di accelerare la transizione verso un’economia libera da fonti fossili, circolare e a zero emissioni. Una transizione giusta, fondata su un nuovo contratto sociale come motore di un’economia decarbonizzata, inclusiva, resiliente e competitiva al tempo stesso. La recente proposta della Commissione di riforma della governance economica dell’Unione Europea è una grande opportunità proprio per rendere possibili le riforme e gli investimenti necessari a dare gambe a un nuovo Green deal.

Il pacchetto legislativo proposto dalla Commissione intende coniugare la riduzione del debito pubblico con riforme e investimenti a sostegno della transizione “verso un’economia verde, digitale, inclusiva, resiliente e più competitiva”, attraverso nuove regole che tengano conto delle diverse specificità nazionali. I piani strutturali di bilancio a medio termine nazionali rappresentano l’architrave della nuova governance economica proposta dalla Commissione. Nei piani nazionali, ciascuno Stato membro dovrà definire i propri obiettivi di bilancio, le misure per affrontare gli squilibri macroeconomici, le riforme e gli investimenti prioritari per un periodo di almeno quattro anni. Per ciascuno Stato con un disavanzo pubblico superiore al 3% del Pil, o un debito pubblico superiore al 60% del Pil, la Commissione pubblicherà una “traiettoria tecnica” specifica, con un aggiustamento di bilancio minimo dello 0,5% del Pil all’anno come parametro di riferimento. Questa traiettoria cercherà di garantire che il debito sia orientato verso un percorso di riduzione plausibile e che il disavanzo sia portato e mantenuto al di sotto del 3% del Pil a medio termine. Le traiettorie tecniche guideranno gli Stati membri nella definizione degli obiettivi di spesa pluriennali da includere nei loro piani. In questo modo gli Stati membri avranno maggior margine di manovra nella definizione dei percorsi di aggiustamento di bilancio e degli impegni in materia di riforme e investimenti.

Un primo passo nella giusta direzione, ma ancora insufficiente. La palla passa a Consiglio e Parlamento, che entro la fine dell’anno – quando scadrà la sospensione dell’attuale Patto di stabilità dovuta alla crisi pandemica – devono trovare un accordo per scongiurare il ritorno alle fallimentari politiche di austerità figlie dell’attuale governance. Un accordo che migliori la proposta di Bruxelles e consenta di mettere in campo quelle riforme e quegli investimenti in grado di tradurre in realtà il Green deal. Innanzitutto, vanno esclusi dal tetto del 3% del disavanzo tutti gli investimenti ambientali e sociali tesi ad accelerare la transizione verso un’economia libera da fonti fossili, circolare e a zero emissioni, in coerenza con i Piani nazionali integrati energia e clima. Pertanto, tra i criteri di valutazione dei piani nazionali va introdotto l’obbligo di utilizzare il principio che nessuna delle misure previste arrechi “danni significativi all’ambiente”. Principio già previsto per l’accesso ai finanziamenti di “Next generation Eu” e che deve diventare la regola fondamentale alla base delle riforme e degli investimenti previsti dai piani nazionali. Di conseguenza, va anche introdotto l’obbligo di prevedere nei piani il phasing-out dei sussidi alle fonti fossili e di tutti gli altri sussidi dannosi per l’ambiente.

Così sarà possibile aprire la strada verso un nuovo Green deal europeo in grado di coniugare ambiziose politiche di coesione sociale in sinergia con altrettanto ambiziose politiche ambientali, climatiche ed energetiche. E costruire il consenso popolare indispensabile per affrontare con determinazione l’emergenza climatica, accrescere la competitività, creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità della vita dei cittadini.