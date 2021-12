Incendi, nel 2021 eventi devastanti e record di emissioni

Il 2021 è stato un anno di incendi intensi, prolungati e devastanti che hanno causato un totale stimato di 1760 mega tonnellate di emissioni di carbonio. Sono gli ultimi dati del servizio Copernicus Atmosphere Monitoring Service, che monitora costantemente le emissioni degli incendi e il loro impatto sull’atmosfera in tutto il mondo. L’anno ha anche visto alcune delle più elevate emissioni stimate in diverse regioni del mondo, sulla base dei dati del dataset di CAMS 19-year Global Fire Assimilation System (GFAS). L’estate del 2021 ha sofferto una serie di gravi incendi che hanno portato alle più elevate emissioni stimate per alcuni dei mesi considerati nel dataset. Non solo vaste zone sono state colpite per tutta l’estate, ma la loro persistenza e intensità sono state notevoli. Questo ha incluso vaste distese in Nord America, Siberia, Mediterraneo orientale e centrale, e Nord Africa. Il totale mensile delle emissioni stimate del mese di luglio è stato di poco il più alto per il 2021 con 343 mega tonnellate di carbonio emesse nell’atmosfera. Più della metà delle emissioni sono state attribuite agli incendi in Nord America e in Siberia, due delle regioni maggiormente colpite. Secondo i dati GFAS, in agosto la situazione è stata simile, con un totale mensile di emissioni stimate ancora più alto, con una stima di 378 mega tonnellate di carbonio rilasciate nell’atmosfera a livello globale.