Quasi 15 anni fa il giornalista inglese Charles Clover nel suo libro “The end of the line: how overfishing is changing the world and what we at” (2004) lanciò l’allarme sui devastanti effetti della pesca massiva. Le grida lanciate furono riprese nel bellissimo e omonimo documentario di Robert Murray che fu presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival del 2009 e che ebbe il merito di scioccare il mondo con la sua drammatica previsione: nel 2048 non ci saranno più pesci da pescare e da mangiare.

Murray ha realizzato il suo film in giro per il mondo, passando anche per il Senegal. Da qui prende le mosse, quasi raccogliendone il testimone, il documentario di Matteo Raffaelli “Mareyeurs”, presentato in anteprima alla 31° edizione dei Festival international de programmes audiovisuels di Biarritz.

È la storia di Ibrahima, un giovane mareyeur, ovvero un intermediario tra pescatori e dirigenti delle aziende di pesca locali, che sta maturando l’idea di emigrare in Italia alla ricerca di un lavoro migliore. La sua professione infatti non ha futuro. La quantità di pesce in Senegal è diminuita del 80% negli ultimi dieci anni a causa dello sfruttamento dei mari, e ogni giorno le navi industriali straniere, che lavorano il pescato direttamente sulle barche e di cui non si conoscono le modalità di pesca, diventano più numerose.

La tradizionale (e sostenibile) pesca senegalese con piccole imbarcazioni non dà più di che vivere al milione e mezzo di persone che lavora nel settore. “Mareyeurs” finisce così per dare motivazioni alla crisi economica e sociale del Senegal e chiavi di lettura circa le ragioni dei flussi migratori.

info tinyurl.com/y97dvgml

Autore: Marino Midena Studioso di tematiche giuridiche agraristiche-ambientali, come giornalista collabora con diverse testate, lavora in uffici stampa e ha condotto trasmissioni radio e tv. Ha insegnato “Diritto e legislazione dello spettacolo” presso il Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Palermo ed è il direttore artistico del Green Movie Film Fest.