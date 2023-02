Ohio, allarme ambientale dopo il deragliamento di un treno merci con sostanze tossiche

L’incidente è avvenuto il 3 febbraio, ma si moltiplicano i problemi di salute tra i residenti e gli animali morti per cause sconosciute. Aumenta il rischio di contaminazione delle falde acquifere. Azioni legali contro la compagnia ferroviaria Norfolk

È allarme ambientale in Ohio, in seguito alla raccolta dei primi dati nei territori coinvolti dal deragliamento del treno a East Palestine. Le prime stime, ancora da verificare, parlano di oltre 3500 pesci morti lungo 7,5 miglia di corsi d’acqua a sud dei 50 vagoni ancora riversati al suolo. Alcuni cittadini hanno anche raccontato che le galline sono improvvisamente morte poco tempo dopo l’esplosione e alcuni animali domestici si sono ammalati. Secondo quanto dichiarato al Washington Post, diversi residenti hanno lamentato forti mal di testa, nausea e altri disturbi di salute insorti dopo l’incidente.

Quando il convoglio della compagnia ferroviaria Norfolk Southern è uscito dai binari, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, una cinquantina di vagoni hanno preso fuoco. Dopo giorni di incendio, le autorità locali hanno acconsentito alla richiesta della compagnia di effettuare un rilascio controllato di cloruro di vinile da cinque vagoni ferroviari per scongiurare il rischio di un’esplosione con il rilascio di schegge e fumi tossici.

Fortunatamente l’incidente non ha provocato morti né feriti, ma la nube nera e le sostanze tossiche inalate continuano a preoccupare i residenti, che hanno organizzato diverse azioni legali collettive contro Norfolk Southern. Il principale capo di accusa è aver bruciato in maniera controllata – dopo l’incidente – il cloruro di vinile, che potrebbe aver esposto eccessivamente i residenti a diverse sostanze tossiche e cancerogene, e aver causato un forte impatto sull’ambiente e sulle acque. I cittadini hanno anche richiesto di ottenere gli elenchi completi delle altre sostanze trasportate, tra cui glicole etilenico monobutiletere, etilesil acrilato e isobutilene.

Hey @POTUS, move the ball on Chemical Safety. The East Palestine, Ohio chemical disaster is an unnecessary catastrophe for communities and nature. It doesn’t have to happen again.https://t.co/eRqTCuN4cW — Greenpeace USA (@greenpeaceusa) February 14, 2023

Le amministrazioni locali non riescono ad avere informazioni certe dalla compagnia, e sui social si rincorrono notizie difficili da verificare. Intanto, dopo aver monitorato la qualità dell’aria, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Epa) ha dichiarato di non aver rilevato livelli nocivi di contaminanti e di non aver trovato sostanze chimiche nell’atmosfera, ma ha raccomandato l’ospedalizzazione di quanti dovessero avvertire sintomi di intossicazione. Il governatore del West Virginia ha raccomandato la calma, affermando che l’utility idrica statale ha rafforzato i processi di depurazione e ha iniziato ad attingere acqua da un altro corso d’acqua, il fiume Guyandotte.

Mercoledì 15 febbraio è stato organizzato un incontro pubblico con Trent Conaway, sindaco di East Palestine, per alleviare i timori dei residenti a riguardo della fuoriuscita di sostanze chimiche tossiche. L’evento ha finito per aumentare la rabbia dei cittadini quando i rappresentanti dell’azienda ferroviaria al centro del disastro non si sono presentati. L’azienda ha affermato in una nota stampa di essere “sempre più preoccupata per la crescente minaccia fisica ai nostri dipendenti e ai membri della comunità”.

Sebbene i funzionari presenti all’evento abbiano riconosciuto che le tossine prodotte dal deragliamento sono state letali per la fauna selvatica, in particolare per i pesci, il capo del Dipartimento della Salute dell’Ohio, Bruce Vanderhoff, ha detto ai residenti che le concentrazioni di tossine nell’aria e nelle riserve d’acqua erano di gran lunga inferiori a quelle che potrebbero danneggiare gli esseri umani. Intanto però, chi vive nei pressi del luogo dell’incidente è stato invitato a bere solo acqua in bottiglia.

La Norfolk per ora si è limitata a spiegare di aver seguito il protocollo e si è impegnata a donare 1 milione di dollari a più di 700 famiglie per coprire le spese sostenute per le evacuazioni.

La situazione è ancora confusa, molti residenti hanno riferito di aver avuto difficoltà a far analizzare l’acqua, alimentando la sfiducia verso quella che considerano una risposta inefficace e inadeguata all’emergenza.