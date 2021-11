Deforestazione, l’Ue vuole limitare le importazioni di materie prime legate ai disboscamenti

La lista comprende legno, soia, carni bovine, caffè, cacao e olio di palma e alcuni prodotti derivati come mobili, cioccolata e cuoio. Von der Leyen: “Le foreste sono il nostro miglior alleato contro il cambiamento climatico”

“Le foreste sono il nostro miglior alleato contro il cambiamento climatico. E forniscono mezzi di sussistenza a milioni di persone in tutto il mondo. Dobbiamo proteggerle”. A scriverlo su Twitter è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando le nuove misure presentate da Bruxelles per limitare le importazioni di materie prime legate alla deforestazione. Obiettivo delle nuove misure, ha spiegato Von der Leyen, è “aiutare a fermare la deforestazione su scala globale e il degrado forestale”. “I prodotti acquistati e consumati nella Ue non dovrebbero contribuire alla deforestazione”, motivo per cui l’Ue sta definendo “regole obbligatorie di due diligence per le aziende” e “saranno ammessi sul mercato dell’Ue solo prodotti non soggetti a deforestazione e legali”.

La lista delle materie prime legate alla deforestazione a cui la Commissione europea si dice pronta a imporre uno stop comprende legno, soia, carni bovine, caffè, cacao e olio di palma e alcuni prodotti derivati come mobili, cioccolata e cuoio. Il piano per individuare queste materie prime pensato dall’Ue si basa su un sistema di tracciabilità rafforzata, con l’obbligo per gli operatori di raccogliere e comunicare le coordinate geografiche del terreno in cui sono state prodotte le merci importate. I controlli saranno affidati agli Stati membri che potranno sospendere l’immissione sul mercato Ue di materie prime e prodotti ritenuti causa della deforestazione.

Products bought and consumed in the EU should not contribute to deforestation. We are setting mandatory due diligence rules for companies. Only deforestation-free and legal products will be allowed on the EU market, notably soy, beef, palm oil, wood, cocoa and coffee. pic.twitter.com/2OTDJuYqv1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 17, 2021

A far seguito al monito della Von der Leyen, tra gli altri, quello del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni che sempre su Twitter ha scritto: “Chi consuma le foreste non avrà accesso al mercato unico Ue. Non sarà consentita la vendita di carne, soia, olio di palma, legno, cacao e caffè prodotti in aree di nuova deforestazione”.