Deforestazione, nel 2022 persi 11 campi da calcio al minuto

In fumo un’area di foresta primaria tropicale grande quanto la Svizzera, 4,1 milioni di ettari, l’equivalente di 11 campi da calcio al minuto. A rivelarlo è il rapporto annuale del Global Forest Watch. Male Brasile e Repubblica del Congo. Migliorano Indonesia e Malesia

Nel 2022 è andata letteralmente in fumo un’area di foresta pluviale grande quanto la Svizzera, 4,1 milioni di ettari, l’equivalente della perdita di 11 campi da calcio al minuto. A rivelarlo è il Global Forest Watch, progetto di monitoraggio delle foreste sostenuto dall’organizzazione no-profit World Resources Institute (WRI) che si basa sui dati i raccolti dall’Università del Maryland. I numeri indicano chiaramente che nel 2022 sono andati persi circa 41.000 km² di foresta tropicale, il 10% in più rispetto al 2021. Il periodo analizzato include l’ultimo anno del governo brasiliano di Jair Bolsonaro, che in Brasile è stato responsabile di oltre il 40% delle perdite totali. Nonostante il recente impegno globale firmato da 145 Paesi nella Dichiarazione di Glasgow sulle foreste e l’uso del suolo, in cui si sono impegnati ad arrestare e invertire rotta entro la fine del decennio, riconoscendo l’importante ruolo delle foreste nella lotta contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, l’anno scorso la perdita di foreste tropicali ha superato quindi i livelli del 2021.

“I numeri del 2022 sono particolarmente scoraggianti”, ha dichiarato a Reuters Francis Seymour, del WRI. “Speravamo di vedere nei dati un segnale di svolta positiva”.

L’analisi del Global Forest Watch ha rilevato che la deforestazione nel 2022 è stata superiore di oltre 10.000 kmq rispetto a quanto sarebbe necessario per arrestarla entro il 2030. Secondo il rapporto, le perdite dello scorso anno nei tropici hanno liberato in atmosfera circa 2,7 gigatoni di anidride carbonica, equivalenti alle emissioni annuali dell’India.

La perdita di foreste primarie è rimasta elevata nei due Paesi con la maggiore superficie verde, il Brasile e la Repubblica Democratica del Congo, mentre è cresciuta rapidamente in altre nazioni come il Ghana (+71%), dove si concentra in aree adiacenti a piantagioni di cacao, seguita da Bolivia (+59%), Angola (+52%) e Camerun (+40%). Al contrario, Indonesia e Malesia sono riuscite a mantenere la perdita di foreste vicino al minimo storico, continuando una tendenza positiva dovuta soprattutto alle severe politiche indonesiane, come la moratoria sulle nuove licenze nelle foreste primarie e nelle torbiere.