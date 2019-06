Letteralmente la formula significa “cessazione della qualifica di rifiuto”. In pratica, un rifiuto cessa di essere tale nel momento in cui viene sottoposto a un processo di recupero che soddisfa i seguenti criteri: la sostanza ricavata è comunemente utilizzata per scopi specifici; ha un proprio mercato; rispetta la normativa e gli standard vigenti; il suo utilizzo non comporta impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

