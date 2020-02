Incentiveranno la produzione e lo scambio di energia da fonti rinnovabili. Voto positivo nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Per Legambiente si apre una nuova epoca per l’energia in Italia

Produzione e scambio di energia da fonti rinnovabili attraverso la creazione di comunità energetiche. A prevederlo è l’emendamento al decreto Milleproroghe approvato oggi nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Un voto accolto positivamente da Legambiente.

Il testo votato è infatti il risultato di una proposta presentata da Legambiente e Italia Solare lo scorso novembre a Rimini durante la Fiera Ecomondo, con l’obiettivo di anticipare la direttiva europea 2018/2001 che promuove la creazione di comunità energetiche e di sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili. Obiettivo della proposta era di valorizzare in particolare lo scambio di energia da fonti rinnovabili per utenze poste all’interno della stessa rete di distribuzione, in modo da valorizzare progetti locali, e di creare vantaggi per l’energia autoconsumata istantaneamente, in modo da spingere configurazioni capaci di soddisfare al meglio i fabbisogni e di integrare sistemi di accumulo e di mobilità elettrica, sistemi efficienti, riducendo così lo scambio con la rete e contribuendo alla stabilità del sistema.

Per Legambiente l’emendamento approvato deve rappresentare solo l’inizio di un processo che riguarderà ampiamente queste innovazioni. L’associazione ambientalista chiede che venga ora avviata una discussione in parlamento sul recepimento della direttiva europea 2018/2001, in modo da rendere possibile innovazioni in forme anche più ampie, che potranno consentire di rilanciare progetti da fonti rinnovabili in tutta Italia che coinvolgano le comunità per trarre vantaggi da impianti eolici, solari, idroelettrici, da biomasse delle scale più adatte a valorizzare le risorse locali e a creare consenso tra i cittadini nella transizione energetica.

“Finalmente sarà possibile produrre e scambiare l’energia pulita – ha commentato Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente – nei condomini e tra imprese, tra edifici pubblici e attività commerciali. In questo modo si apre la strada per progetti locali di impianti solari in autoproduzione ma anche per scambiare localmente l’energia in eccesso, con riduzione di sprechi e vantaggi tanto ambientali quanto economici per imprese, famiglie e comunità”. “Merito per l’iniziativa va dato al senatore Girotto, presidente della Commissione Industria del Senato, del Movimento 5 stelle, che ha portato avanti la nostra proposta coinvolgendo il ministero dello Sviluppo economico – ha sottolineato Zanchini – Teniamo, inoltre, a mettere in evidenza l’ampio consenso parlamentare che si è creato intorno a questa idea, che ha visto l’adesione del Pd e un identico emendamento è stato presentato dalla Lega e da Italia Viva. A dimostrazione che sulle innovazioni ambientali oggi si può costruire un ampio consenso con l’obiettivo di promuovere interventi virtuosi”.