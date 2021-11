Decreto Incendi, arriva il via libera definitivo della Camera

Tra gli elementi cardine del provvedimento l’adozione di un Piano nazionale di coordinamento, 40 milioni di euro per rafforzare le capacità operative di contrasto e l’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco

Il 3 novembre la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sul contrasto degli incendi boschivi, ribattezzato “decreto Incendi”. Sono stati 337 i voti a favore, 4 i contrari e 38 astenuti. Il provvedimento contiene anche misure urgenti per la protezione civile.

Tra gli elementi cardine del provvedimento c’è l’adozione con Dpcm di un Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento delle capacità operative nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Il piano avrà validità triennale ma ogni anno potrà essere aggiornato. Vengono inoltre stanziati 40 milioni di euro per rafforzare le capacità operative dei corpi deputati al contrasto degli incendi boschivi e definite le misure per accelerare l’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, prevedendo interventi sostitutivi delle Regioni in caso di inadempienza dei Comuni.