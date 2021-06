Dal 18 al 27 giugno il Decrescita Felice Bike Tour 2021

La manifestazione è alla sua sesta edizione. Un percorso di 300 km a tappe per amanti delle due ruote organizzato da Movimento per la Decrescita Felice e Altri Mondi Bike Tour

Si chiama Decrescita Felice Bike Tour 2021, è un percorso un percorso di 300 km a tappe per amanti delle due ruote organizzato da Movimento per la Decrescita Felice e Altri Mondi Bike Tour e si svolgerà dal 18 al 27 giugno.

Giunto alla sua sesta edizione, il Bike Tour raggiunge per laprimavolta il Nord-Est e più precisamente il Veneto, dopo aver già percorso negli anni Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Lazio,Campania, Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo, Piemonte e Liguria. I ciclisti partiranno dai paesi fantasma di Erto e Casso per transitare attraverso la pianura padano-veneta, in un tragitto che li porterà a Venezia e infine a Padova, meta del viaggio. Il Bike Tour si divide in cinque giorni di pedalate e cinque giorni di incontri sui territori, tra visite e spettacoli teatrali.

“Quest’anno più che maiviaggeremo attraverso i simboli dello sviluppo impattante che ha caratterizzatogli ultimi decenni, in una regionesegnata daprogetti idroelettricicomela diga del Vajont, dall’inquinamento da pesticidi nelle colline del Prosecco e dall’impatto dell’industria chimica nel polo di Marghera – spiega Karl Krahmer, del Movimento per la Decrescita Felice – Toccheremo con mano l’effetto dell’espansione incontrollata dei centri urbanie quello delle grandiinfrastrutturecomela Pedemontana e il MOSE”. Tuttavia, il Bike Tour non vuol essere solo un viaggio nella galleria degli orrori, ma anche una possibilità per esplorare le tante buone pratiche e i progetti virtuosi che animano il territorio. “Piccole aziende sostenibili, iniziative comunitarie e a misura umana e dell’ambiente, momenti di arte e cultura punteggiano le dieci tappe dell’itinerario – descrive Krahmer – conosceremo persone e comunità che si impegnano ogni giorno per costruire un altro modello di convivenza e di sviluppo, in armonia con gli ecosistemi e nel rispetto delle differenze”.