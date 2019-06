1. Bere acqua potabile in brocca o borraccia

2. Comprare alimenti sfusi, in reti o contenitori riutilizzabili come tupperware e retine riutilizzabili

3. Usare fazzoletti e tovaglioli lavabili

4. Non sprecare cibo ed alimenti, riutilizzare le eccedenze

5. Usare stoviglie lavabili a tavola, anche in occasione di picnic e festicciole casalinghe

6. Regalare esperienze, non imballaggi

7. Per pulire usare l’aceto e il bicarbonato, altrettanto efficaci rispetto a prodotti chimici a maggior impatto ambientale

8. Non stampare inutilmente documenti che è possibile gestire in digitale

9. Regalare o scambiare indumenti o oggetti ancora in buono stato, anziché buttarli via definitivamente

10. Usare pannolini lavabili per i neonati al posto dei pannolini usa e getta (e la coppa mestruale al posto degli assorbenti usa e getta)

