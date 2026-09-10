I CONTENUTI SPECIALI DA SCARICARE DEDICATI ALLA COMUNITA’ DI NUOVA ECOLOGIA
Entro il 2030 dobbiamo ripristinare il 20% degli ecosistemi degradati.
E ricucire il rapporto con la biodiversità.
“Dalla natura, per la natura” racconta tutto questo attraverso lo sguardo dei nostri autori e dei protagonisti presenti nella Nuova Ecologia di maggio.
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