Da cementificio ad area naturale: nasce il parco “Pinuccio Loiacono”

A Modugno, in provincia di Bari, da un ex sito industriale dove si produceva cemento e si estraeva calcare sorge adesso un’oasi di biodiversità con tanto di pista ciclabile e impianto fotovoltaico. In memoria di un medico originario del posto che per una vita si è battuto contro l’inquinamento

Una grande area naturale urbana con un laghetto, una pista ciclopedonale, una zona picnic e un impianto fotovoltaico. Si presenta così il nuovo polmone verde di Modugno, comune della provincia di Bari, sorto nello stesso luogo in cui fino a pochi anni fa erano presenti un cementificio in disuso e l’annessa cava di estrazione del calcare, divenuti oggetto di un lungo percorso di bonifica e riqualificazione. Il parco, inaugurato il 17 giugno scorso, è stato intitolato a Pinuccio Loiacono, noto medico anestesista modugnese morto nel 2011 che per una vita si era battuto contro l’inquinamento causato dall’ex cementificio.

La storia di questo sito industriale, situato in contrada Matracco e inizialmente di proprietà di Italcementi Spa, comincia nel 1931, anno in cui viene messo in funzione l’impianto per la produzione di cemento a ciclo completo: dall’estrazione del calcare nella cava alla realizzazione di clinker e cemento. La produzione è proseguita ininterrottamente fino agli anni ’70, periodo in cui si decise di spegnere i forni e sospendere l’attività estrattiva. È stata questa decisione a far sì che nel corso del tempo si formasse quel laghetto che oggi è la principale attrazione del parco. «Nella cava l’acqua che defluiva nel punto più basso veniva estratta tramite pompe di aggottamento per evitare l’allagamento – spiega Giuseppe Cataldo, ingegnere che ha diretto i lavori di bonifica dell’intera zona – Quest’acqua in parte era usata per le attività produttive e in parte regalata, tramite una condotta, ai contadini che coltivavano i terreni adiacenti ai terreni di cava. Con la cessazione delle attività di estrazione vennero spenti tutti gli impianti di estrazione e frantumazione, compreso l’impianto di aggottamento, per cui col passare del tempo l’acqua si è accumulata sempre più fino a quando si è arrivati alla situazione attuale».

Nonostante la sospensione delle attività di estrazione, l’impianto ha continuato a essere in parte utilizzato ancora per anni. «Il clinker prodotto nelle altre cementerie veniva trasportato a Modugno e insieme alle altre materie prime veniva macinato – prosegue Cataldo – Poi, a un certo punto, hanno spento anche i mulini e la cementeria è stata utilizzata solo come centro di scambio e di deposito dei sacchi di cemento per la zona».

Nel 2006 il sito è stato dismesso completamente versando in una condizione di abbandono totale fino al 2010, anno in cui la società Italgen Spa, attiva nel settore delle energie rinnovabili e che ne aveva acquisito la proprietà nel 2002, ha iniziato i lavori di ripristino ambientale e di riqualificazione dell’intera zona. Fra il 2010 e il 2015 sono stati effettuati interventi di demolizione e bonifica degli impianti del cementificio e di quelli di frantumazione presenti nella cava. È stato inoltre bonificato dall’amianto il nastro trasportatore che portava il calcare frantumato nell’area di stoccaggio.

Nel mentre il laghetto è diventato la nuova casa di diverse specie di piante e animali. Per preservare questo nuovo hotspot di biodiversità è stato necessario «svuotare il laghetto, spostando l’acqua sul piano di cava tramite uno sbarramento, per poter demolire e bonificare gli edifici all’interno del cono – continua l’ingegner Cataldo – Finite le attività, l’argine è stato riaperto e l’acqua è ritornata al suo punto originale». Conclusi i lavori di riqualificazione e della messa in sicurezza della zona è stato implementato il verde e delimitate determinate aree interdette al pubblico per tutelare le specie vegetali e di fauna selvatica.

Ad oggi il laghetto presenta una fauna composta da insetti e rettili autoctoni insieme a volatili migratori come aironi cinerini e gallinelle d’acqua. Sui costoni rocciosi sono presenti anche nidi di rapaci (gheppi), oltre a diverse specie di animali selvatici notturni come le volpi, mentre nelle acque del laghetto ci sono dei pesci rossi che, secondo alcune “leggende” locali, sarebbero stati introdotti negli anni ’90 da un ex dipendente dopo la dismissione di una fontana nel suo giardino. La flora è invece caratterizzata dalla presenza di numerose piante acquatiche. Una campagna di indagini chimiche e fisiche, condotta al termine dei lavori di ripristino ambientale, ha stabilito con sicurezza da un lato l’assenza di sostanze inquinanti come gli idrocarburi e l’amianto, dall’altro l’assenza di un contatto diretto tra le acque del laghetto e le acque della falda profonda e la presenza di colonie di batteri e microrganismi tipici delle acque stagnanti.

Nel 2019 da un accordo tra Italgen e l’amministrazione comunale di Modugno è partito un progetto che ha portato alla realizzazione del parco così come lo si può vedere oggi. Italgen ha usato l’area di circa sei ettari su cui un tempo sorgevano gli impianti industriali per costruire un parco fotovoltaico che, con oltre 10.000 pannelli istallati, raggiunge una potenza totale di circa 5,5 MW e permetterà di produrre energia da fonti rinnovabili.

«La parte restante, ovvero l’intera area della cava, una volta terminati i lavori di ripristino ambientale è stata ceduta gratuitamente da Italgen al comune di Modugno, come misura compensativa per la costruzione dell’impianto fotovoltaico», conclude l’ingegner Cataldo. Questa cessione ha consentito all’amministrazione di incrementare di cinque volte la superficie verde del suolo comunale. Il parco naturale, destinato a uso pubblico, è poi stato dotato di un’area picnic per i visitatori e di un bel vedere con vista sul laghetto.

Italgen ha inoltre realizzato una pista ciclopedonale, anch’essa donata al comune di Modugno, che collega il centro cittadino alle aree naturali del parco, alla zona picnic e al belvedere e che si presenta come un piccolo museo a cielo aperto. Seguendo il tracciato della pista, dove sono state ripristinate le alberature che caratterizzavano l’accesso al paese, è infatti possibile ripercorrere lo stesso tragitto che gli operai seguivano per raggiungere il luogo di lavoro. La presenza di pannelli esplicativi posizionati lungo la strada consente di conoscere la storia dell’ex cementificio, dei suoi operai e delle successive opere di riqualificazione del territorio.

Dopo l’inaugurazione del 17 giugno, l’amministrazione comunale ha fissato due aperture settimanali, il sabato e la domenica. «Il parco è stato accolto molto positivamente – ha dichiarato Ezio Fiorenza, presidente del circolo Legambiente di Modugno – il giorno dell’inaugurazione c’erano forse mille persone, inoltre ogni sabato e domenica si registra tanta affluenza non solo da Modugno, ma anche dai paesi limitrofi» e questo nonostante siano ancora necessari ulteriori interventi per poter considerare conclusi definitivamente i lavori di riqualificazione.

I 6 milioni di euro cui il comune di Modugno ha avuto accesso attraverso il Pnrr serviranno ora per aprire un nuovo cantiere da ottobre e rendere ancora più fruibile l’area, con l’ampliamento della pista ciclabile (per far sì che si estenda fino al laghetto, ora raggiungibile solo a piedi), la realizzazione di aree fitness all’aperto e di zone didattiche.