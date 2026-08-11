Al via il 13 agosto 2026 il South Italy Greenways, il roadshow europeo che promuove i Parchi

nazionali Cilento, Appennino Lucano, Pollino e Aspromonte. Tre mesi in bicicletta, attraverso 9 Paesi e 24 parchi nazionali per valorizzare cammini e ciclovie

Il 13 agosto 2026 partirà da Capo Nord l’avventura di “South Italy Greenways“, un epico roadshow in bicicletta che attraverserà nove Paesi europei per promuovere i tre grandi Parchi nazionali del Sud Italia: Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; Pollino Aspromonte Geopark. L’iniziativa è frutto dell’accordo “Parchi del Sud – Link building”, siglato nel 2025, una collaborazione interistituzionale unica nel suo genere finalizzata a promuovere proposte turistiche integrate tra i quattro Parchi – sostenibili, innovative e rispettose dei paesaggi e delle identità locali – valorizzando infrastrutture verdi, cammini, ciclovie e i tanti itinerari tematici presenti in queste straordinarie riserve naturali che insieme interessano oltre 500.000 ettari di paesaggio con un patrimonio di biodiversità inestimabile, tra Campania, Basilicata e Calabria.

“South Italy Greenways” è il primo progetto promosso e sostenuto dai quattro Parchi nazionali nell’ambito di questo accordo strategico, un’azione di promozione che si realizza grazie all’impegno degli Enti coinvolti e dei rispettivi rappresentanti istituzionali: il Presidente Giuseppe Coccorullo e il Direttore Gregorio Romano per il Parco del Cilento; il Direttore Giuseppe Luzzi per il Parco Appennino Lucano; il Commissario Luigi Lirangi e il Direttore Arturo Valicenti per il Parco del Pollino, il Commissario straordinario Renato Carullo e il Direttore Giuseppe Luzzi per il Parco dell’Aspromonte.

L’organizzazione generale è affidata a Slow Italy S.r.l., azienda lucana diretta da Michele Cappiello leader nella promozione del turismo lento ed ecologico e nella valorizzazione delle aree interne del Sud Italia. Il roadshow, coordinato dalla project manager Palmarosa Fuccella, vedrà protagoniste due cicliste d’eccezione, Simona Pergola e Simona Ridolfi (che hanno contribuito anche all’ideazione e alla pianificazione del tour), accompagnate dal reporter Francesco Vigliotti.

Il viaggio avrà la durata di circa tre mesi e seguirà il tracciato di Eurovelo 7 che va da Capo Nord a Malta (oltre 7000 km), toccando Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Italia, Malta, 24 Parchi naturali e tante città: Alta (Finlandia); Stockholm, Gothenburg (Svezia); Copenaghen (Danimarca); Rostock, Berlino e Dresda (Germania); Praga (Repubblica Ceca); Linz, Salisburgo e Lienz (Austria); Bolzano, Mantova, Ferrara, Firenze, Roma, Napoli, Messina e Siracusa (Italia); La Valletta (Malta).

Lungo il percorso saranno organizzati incontri con comunità locali, cicloturisti, associazioni e operatori del settore, con l’obiettivo di raccontare e valorizzare ciclovie accorsate e contigue come la Via Silente, la Ciclovia Meridiana, la Ciclovia dei Parchi della Calabria – una straordinaria greenway di oltre 1500 km – e i paesaggi dei quattro grandi Parchi del meridione d’Italia protagonisti dell’iniziativa.

Il progetto punta a rafforzare la visibilità internazionale dei Parchi nazionali Cilento, Appennino Lucano, Pollino e Aspromonte, coinvolgendo direttamente il pubblico attraverso storytelling, reportage fotografici, video e una costante attività sui canali social dedicati al progetto, azione coordinata dalla content creator Maria Livia Di Leo. Il viaggio sarà documentato quotidianamente e culminerà con la produzione di un video-documentario e la realizzazione di eventi di presentazione degli output del progetto, sia nei quattro Parchi che nell’ambito dei principali appuntamenti di settore che si terranno tra la fine del 2026 e il 2027.

“South Italy Greenways” si propone dunque come una innovativa e coinvolgente azione di comunicazione integrata, capace di ispirare viaggiatori e viaggiatrici alla scoperta delle meraviglie naturali e delle ciclovie dei Parchi Cilento, Appennino Lucano, Pollino e Aspromonte, che insieme costituiscono l’anima verde del Sud dell’Italia, una destinazione unica pronta ad accogliere ecoturisti da ogni parte d’Europa e del mondo, in ogni stagione dell’anno.