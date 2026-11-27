In una piccola isola, poco più grande di uno scoglio, c’è un gruppo di custodi in giallo che a turno vegliano su quello che Madre natura ha costruito. Custodi di nuove vite, si assicurano giorno dopo giorno, notte dopo notte, che ogni piccola tartaruga arrivi all’acqua sana e salva. Custodi di quelle prime, e forse ultime, tracce di pinne sulla sabbia. La testimonianza di un volontario

di STEFANO SOLAZZI CONTESSA

Era il 20 marzo 2026. Alle otto del mattino ero già al computer, come sempre. Arriva una mail di Rossella di Legambiente: “Ciao Stefano, spoiler: questa non è la solita estate”. Cazzo se aveva ragione, ma io ancora non lo sapevo. I campi di volontariato estivi sono online: Tolentino, la Valle dei Templi, la barca a vela all’Elba. Tutto bellissimo, ma poi leggo: “A Lampedusa puoi vivere un’esperienza che non si dimentica”. E io chi sono per tirarmi indietro? Alle 15:32 arriva la conferma: Lampedusa, l’isola delle tartarughe, dal 31 luglio al 9 agosto. Da buon maniaco del controllo prenoto il volo e compro l’occorrente: torcia rossa, sacco a pelo leggero. Ci vediamo a fine luglio nel punto più a sud d’Italia. Non sapevo con precisione che cosa stessi cercando, ma sentivo che era il momento di mettermi in gioco e di scoprire il volontariato non da fuori, ma vivendolo in prima persona.

Nei mesi seguenti conosco l’isola sulla carta: venti chilometri quadrati, più vicina all’Africa che alla Sicilia. Dal 1996 gran parte della costa meridionale è Riserva Naturale, affidata a Legambiente Sicilia; dal 2002 c’è anche l’Area Marina Protetta Isole Pelagie. Un territorio piccolo e fragile, dove ogni presenza deve trovare un equilibrio con ciò che la circonda. Il 31 luglio si parte presto: treno da Piadena, cambio a Milano, poi l’aereo che dal finestrino mi mostra la Liguria, l’Elba, Favignana, Pantelleria, Linosa e infine lei: all’atterraggio Lampedusa sembra davvero poco più di un brullo scoglio. Fuori dall'”aeroporto”, grande come la palestra della scuola primaria del mio comune, mi aspettano la Pandina verde della Riserva e Sofia, vice-coordinatrice del campo. In sede Elena, la biologa responsabile, e Gerry ci raccontano la Riserva e la biologia di Caretta caretta. È lì che capiamo davvero che cosa ci aspetta: la spiaggia dei Conigli non è soltanto un luogo bellissimo e affollato, ma un sito di ovodeposizione di una specie minacciata. Il nostro compito sarà proteggere i nidi, fare divulgazione, ricordare le regole ai bagnanti, pulire la spiaggia e, di notte, vegliare sulle schiuse. Dal 2021 gli accessi sono contingentati e aiuteremo anche a gestirli. E poi la vita di campo: a turno si cucina e si pulisce.

Il primo turno è il pomeriggio successivo. Alle 13 in punto si parte con il Pandino: a Lampedusa dimentichiamoci aria condizionata, portiere che si chiudono e cinture allacciate. Non è cosa. Al checkpoint c’è già la fila per il turno delle 14.30. Notano noi “maglie gialle”, con il cigno verde di Legambiente e sulla schiena la scritta, un po’ ottimista, “Tutto piò cambiare”. Rimangono sbalorditi quando scoprono che siamo volontari. All’accoglienza spieghiamo le regole: niente fumo, nemmeno elettronico, niente materassini, palla, racchettoni, musica alta, sdraio; non si oltrepassano corde e boe. “Già tanto che vi consentiamo di respirare…”, scherzo con qualcuno. E tutti chiedono: “Ma quando nascono le tartarughe? Possiamo vederle? Veniamo con voi questa notte!”. C’è magia in quella spiaggia e tutti vorrebbero provarla.

Prima della spiaggia c’è il sentiero, dieci minuti, e il punto panoramico: quando ti affacci per la prima volta su quell’istmo è impossibile non avere i brividi. Si rimane semplicemente senza parole. Il turno passa veloce tra qualche richiamo gentile e la parte più bella, la divulgazione ai nidi. “Siete biologi, vero? Quanti anni avete studiato?”. “Ho studiato informatica, in realtà, ma ieri sera sono stato attento alle due ore di formazione. Ho ancora buona memoria, dai!” (Grazie ancora Elena e Gerry). Alle 18.45 le maglie gialle iniziano la pulizia della spiaggia, alle 19 escono gli ultimi temerari dall’acqua, alle 19.30 si chiude. Quello che è completamente diverso è il turno notturno. Si scende per ultimi, con la luce del tramonto che si infiamma dietro il promontorio di Cala Pulcino. Con la Jeep di Enzo, del personale della Riserva, portiamo giù il materiale e montiamo il campo: tende, zona cena e la stazione per i dati biometrici delle tartarughine, che finiscono all’Ispra. Si cena con gli ultimi bagliori, schiscetta e Peroni, poi ci si sdraia a guardare la Via Lattea e contare le stelle cadenti. La boa dell’area marina pulsa ogni cinque secondi dal 2002, scandendo un tempo che lì sembra essersi fermato. Impossibile dormire prima delle quattro: siamo dove tutti vorrebbero essere, un privilegio dei volontari insieme al dovere di controllare i nidi ogni venti minuti.

TARTARUGHE E VOLONTARIATO A LAMPEDUSA NEL 2026 14 nidi individuati e protetti 1244 uova deposte 952 piccole tartarughe che hanno raggiunto il mare in sicurezza 197 volontari totali su 210 posti disponibili 15 campi di volontariato da giugno a ottobre

A mezzanotte, puntuale come un orologio, qualcosa si muove nell’ombra. Accendo la luce rossa e illumino la protezione sopra il nido: dentro brulicano le tartarughine. Rimango qualche secondo a vedere, per la prima volta, la nascita di una nuova vita marina. Poi corro a chiamare Ludovica, la biologa di turno, che con i guanti sterili raccoglie le 18 nuove nate in una bacinella di sabbia. Prese le misure, arriva il momento di lasciarle libere. Controlliamo la battigia e allontaniamo i granchi fantasma, pronti a banchettare. E poi, pinnata dopo pinnata, le piccoline vanno da sole verso il mare, seguendo la pendenza della spiaggia, il rumore delle onde e la luna che si riflette sul Mediterraneo. Una alla volta aspettano l’onda giusta che le porterà al largo. Per i maschi della schiusa è stata l’unica esperienza sulla terraferma, le femmine invece torneranno, tra venti o trent’anni, a deporre un centinaio di uova, chiedendo alla spiaggia e al sole di covare per loro. Una piccola promessa che funziona, fino alla schiusa, quando noi custodi in giallo vegliamo su quelle prime, e forse ultime, tracce di pinne sulla sabbia.

All’alba, dal lato opposto della spiaggia, Madre natura ci sorprende ancora: la “traccia”. Un bestione è venuto nella notte tra il 2 e il 3 agosto, senza che nessuno se ne accorgesse, e ha deposto il quattordicesimo nido. La zona però non va bene: troppo vicina all’acqua e in mezzo agli ombrelloni. Elena e Peppino tastano la sabbia un centimetro alla volta finché il nido viene trovato: cinquantasei uova, spostate in un nido ricreato con la stessa forma e la stessa profondità. Appuntamento per la schiusa a ottobre. Affrontiamo la salita lentamente. Abbiamo appena vissuto la nottata più speciale della nostra vita: emozione, adrenalina e un profondo senso di connessione con un ciclo che va avanti da milioni di anni. Ora siamo noi a doverlo proteggere, principalmente da noi stessi.

Il gruppo diventa sempre più affiatato: c’è chi ride, chi abbraccia, chi cucina, chi fa scherzi. Aperitivi e cene si alternano ai piccoli imprevisti della vita condivisa: qualcuno russa, un giorno finisce l’acqua su tutta l’isola e ci arrangiamo con le salviettine, di notte i granchi si divertono a farci scherzi. Inconvenienti che diventano presto storie da raccontare ridendo. La vita di campo è lavoro, ma è anche esplorare l’isola, uscire in barca, bere un Negroni al tramonto. L’ultima sera una pizza tutti insieme. La mattina dopo, non di turno, scendo comunque prima dell’apertura per salutare il personale della Riserva e fare un’ora di accoglienza. Le ragazze di turno mi ringraziano di cuore. Un ultimo bagno in quel mare cristallino e poi saluto, almeno per adesso, quella spiaggia. Poi i saluti ai volontari e ai coordinatori: qualcuno si commuove, altri affidano tutto a un abbraccio o a poche parole.

Il campo dura dieci giorni. I custodi in giallo cambiano, periodo dopo periodo, ma lasciano tutti una parte del proprio cuore su quella spiaggia. Arrivano in una realtà di sconosciuti e ripartono sapendo di aver lasciato lì una seconda famiglia e una parte di sé. Io torno a casa con la voglia di fare ancora volontariato e di tornare proprio in quel campo. Mi sento più vicino alle persone e meno timido nei confronti del mondo, un po’ più pronto a incontrarlo invece di guardarlo da lontano.

Un grazie speciale a Legambiente, alle coordinatrici Emma e Sofia, alle biologhe marine Elena e Ludovica, al personale della Riserva — Enzo, Gerry e Peppino — e alle volontarie Anna, Bakhita, Cristiana, le due Francesca, Giorgia, Ilaria, Linda, Maria, Patrizia, Rebecca, Ruth e Valentina.

Per conoscere e scegliere i campi di volontariato consulta il portale del volontariato Legambiente.