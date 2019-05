H

Hanno lavorato come una vera e propria redazione. E prima ancora hanno vissuto (e studiato) nella regione che li ha ospitati, la Basilicata. Quello che pubblichiamo in questa pagine è il risultato del lavoro dei venti partecipanti alla XVI edizione del Corso euromediterraneo di giornalismo ambientale “Laura Conti”, organizzato da Legambiente, in collaborazione con Nuova Ecologia e Regione Basilicata, con la direzione di Luca Biamonte e il coordinamento organizzativo di Beatrice Monaco.

Il titolo, “Cuore lucano”, fotografa innanzitutto la loro passione. Quella di chi aveva già una formazione specifica da giornalista o da esperto di comunicazione. E quella di chi, invece, di competenze ne ha messe a disposizione altre. Da quelle scientifiche a quelle culturali. Ma anche l’amore che hanno imparato a coltivare per una terra ricca, di risorse e contraddizioni. Dai Parchi al mare, dalla sfida di “Matera 2019”, capitale europea della cultura, al turismo sostenibile. Dalle estrazioni petrolifere al nuovo modello economico. Dagli artigiani alle start up innovative. Un racconto ricco di storie e notizie, di protagonisti e punti di vista. Esattamente il mix di cui c’è bisogno quando si affronta il tema, complesso, dell’informazione e della comunicazione, soprattutto ambientale.

Grazie ai laboratori curati da Fabio Dessì, con la collaborazione di Elisabetta Galgani e Francesco Loiacono, abbiamo messo a punto metodo di lavoro e stile di scrittura. Ma anche ricerca delle immagini, diverse delle quali prodotte dagli stessi corsisti. Ne sono venute fuori due versioni: quella per la nostra rivista e un’altra per il magazine online nuovaecologia.it. Un contributo spero utile per imparare a conoscere meglio una piccola regione del Sud. Che sembra quasi un’Italia in miniatura.

Autore: Enrico Fontana