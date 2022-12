Crisi globali, risposte africane

Riconosciuto il suo impegno per i bambini di Taranto: la pediatra è responsabile per le malattie dei bambini legate all’inquinamento per l’Associazione Culturale Pediatri in Puglia e Basilicata. A Casale la premiazione del riconoscimento intitolato a Luisa Minazzi, morta nel 2010 di mesotelioma a soli 57 anni, dopo una vita spesa in trincea a difesa dell’ambiente come direttrice didattica, attivista e amministratrice comunale