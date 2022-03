Crisi del gas, fotovoltaico, agricoltura. Il nuovo numero di QualEnergia

La presentazione del nuovo numero del bimestrale di Legambiente e del Kyoto Club in diretta streaming oggi, 25 marzo 2022 alle ore 16,30 sul sito e sui social di Nuova Ecologia e sul canale LinkedIn di Legambiente

L’attenzione è concentrata sul fotovoltaico, focus del nuovo numero di QualEnergia, pubblicato oggi. Si affrontano tutte le potenzialità d’applicazione di questa fonte rinnovabile fondamentale per ridurre la dipendenza dal gas russo e il caro bollette, ormai matura sia a livello tecnologico che di mercato. L’editoriale del direttore scientifico di QualEnergia Gianni Silvestrini descrive il contesto della crisi energetica attuale, mentre un articolo di Stefano Cavriani si occupa nel dettaglio della formazione del prezzo del gas e delle distorsioni di mercato.

«L’ignobile aggressione russa all’Ucraina, oltre alla tragedia umanitaria, comporterà forti conseguenze economiche e strategiche per l’intera Europa. Il settore che vedrà i maggiori cambiamenti è quello energetico. Si è capito l’errore di contare sulle importazioni di gas dalla Russia – afferma nell’editoriale Silvestrini – Una delle strade più efficaci per svincolarci dal metano consiste nell’accelerare la corsa alle rinnovabili. Segnali interessanti da importanti settori imprenditoriali sono arrivati in Italia. Per le utilities, puntando con decisione sulle rinnovabili arrivando a!installare 60.000 MW verdi in tre anni, si potrebbero dimezzare le importazioni dalla Russia».

Sempre all’interno del focus GB Zorzoli descrive il ruolo degli accumuli nello scenario della produzione da rinnovabili intermittenti, mentre Tiziana Giacalone esamina nel dettaglio le varie normative “antifotovoltaico” messe a punto dagli anti locali lungo la Penisola. Il ruolo dei nuovi utilizzi del fotovoltaico viene affrontato dagli articoli di Edoardo Zanchini, Stefano Nassuato e Salvatore Alessandro Casa sulle comunità energetiche, mentre le potenzialità dell’agrivoltaico sono esplicitate dal un lungo articolo di Alessandra Scognamiglio. Conclude il focus l’articolo Stefano Ceccarelli circa l’utilizzo delle ex aree militari per il fotovoltaico a terra, proposta partita da un’iniziativa di Legambiente Lazio che ha progettato la “conversione” dell’aeroporto militare di Frosinone, “G. Moscardini” a campo per la produzione d’elettricità dal Sole.

RIVEDI LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO NUMERO DI QUALENERGIA

Introduce e modera il direttore Sergio Ferraris, intervengono: Gianni Silvestrini, direttore scientifico di QualEnergia; Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club; Alessandra Astolfi, manager di Group Exhibition IEG; Stefano Nassuato, Sales Director, Regalgrid Europe.