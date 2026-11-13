Allagamenti e danni da vento rappresentano ben il 60% del totale degli eventi estremi. Il Nord l’area più colpita del Paese con 1237 eventi, seguono Sud e Centro. Record di perdite economiche: dal 1980 ad oggi 147 miliardi di euro di danni. I dati del report CittàClima di Legambiente

L’Italia è sempre più piegata dagli eventi meteo estremi e paga caro i ritardi su prevenzione, mitigazione e adattamento. Due i campanelli d’allarme: nella Penisola sono 2.689 gli eventi meteo estremi che si sono abbattuti negli ultimi 12 anni, dal 2015 al 30 settembre 2026, causando ben 221 morti; mentre il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato nel 2023 dopo anni di ritardo, non è ancora operativo perché mancano le risorse economiche necessarie per attuarlo. A fornire una fotografia sullo stato di salute climatico del Paese, avanzando anche delle proposte di intervento, è il nuovo report dell’Osservatorio CittàClima di Legambiente, realizzato in collaborazione con Unipol, e diffuso oggi nella settimana di inizio della Cop31 mentre il Paese, in queste ore, sta anche facendo i conti con una nuova allerta meteo rossa e arancione in diverse regioni. I dati di dettaglio raccolti da Legambiente sono preoccupanti: allagamenti da piogge intense e danni da vento rappresentano il 60,7% di tutti gli eventi meteo estremi registrati dal 2015 che hanno causato danni, con un valore assoluto di 1.634 eventi (950 allagamenti e 684 danni da vento). Notevole anche la loro accelerazione: per gli allagamenti si è passati dai 18 del 2015 ai 140 del 2025, un incremento pari al 678%. Per i danni da vento si passa da 5 nel 2015 a 86 nel 2025, con un aumento del 1620%, mentre nei primi 9 mesi del 2026, per questa categoria, si sono verificati 88 eventi, che hanno già battuto il record annuale precedente.

Aree più colpite e danni economici in Italia

Il Nord si conferma in questi anni l’area del Paese più colpita con 1.237 eventi meteo estremi, seguita dal sud (827) e dal centro Italia (625). A livello regionale Lombardia (348), Sicilia (286) ed Emilia-Romagna (249) risultano le regioni più colpite, mentre Friuli-Venezia Giulia e Sicilia sono quelle che registrano la crescita maggiore di eventi meteo estremi che hanno causato danni. Se nel 2015 in Friuli-Venezia Giulia non si sono registrati danni, nel 2025 sono stati 14. In Sicilia si è passati da 6 eventi nel 2015 a ben 45 nel 2025. Tra le città Roma (103) continua ad essere l’area urbana più fragile e soggetta ad eventi meteo estremi, seguita da Genova (42) e Milano (41); poi da quattro città del sud: Palermo (36), Bari (33), Agrigento (30) e Napoli (21). Ad aggravare la situazione i danni economici lasciati dalla crisi climatica: nella Penisola dal 1980 ad oggi si stimano danni complessivi di circa 147 miliardi di euro, stando al rapporto Strategia per la pace climatica, promosso da ConsumerLab e realizzato da Future Respect. L’Italia per altro è il Paese europeo che ha registrato le maggiori perdite economiche. Se poi si allarga lo sguardo verso il resto dell’Europa: nel quinquennio 2020-2024 nell’Ue, stando ai dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, si è raggiunto il massimo storico con 43,7 miliardi di euro di danni, pari 8,7 miliardi di euro all’anno.

Politiche climatiche poco coraggiose e doppio appello

A pesare sull’Italia, denuncia Legambiente, sono politiche climatiche poco coraggiose e incisive, conferma che arriva anche dal recente report Germanwatch diffuso in questi giorni: su 64 paesi dell’Ue, l’Italia si piazza al 41esimo posto (era46esima lo scorso anno) della classifica sulle performance mondiali climatiche, ma resta sotto di 12 posizioni sotto il 2022 (quando era 29esima). Per la politica climatica nazionale scende al 60esimo posto. Il Paese paga anche lo scotto della poca conoscenza e utilizzo degli strumenti digitali e in particolare quelli che si basano su GIS e mappe interattive, eppure rappresentano un elemento essenziale per l’aiuto concreto e diretto che possono fornire alle amministrazioni locali e nazionali, alle aziende private e ai cittadini. E poi c’è il grande dimenticato per eccellenza il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, mentre la crisi climatica avanza in Italia e nel resto del mondo.

Da qui il doppio appello di Legambiente a Governo e a cittadini: all’Esecutivo l’associazione ambientalista indirizza un pacchetto di proposte per far tornare la crisi climatica al centro dell’agenda politica con interventi efficaci chiedendo di investire di più su interventi di mitigazione e adattamento nelle aree urbane ma anche in quelle extraurbane, come quelle montane tra le più colpite dalla crisi climatica i cui effetti in quota, come la fusione dei ghiacciai, si ripercuotono anche a valle e sulle comunità. Tra le priorità è fondamentale prevedere nella legge di bilancio le risorse economiche per attuare il PNACC, approvare una legge contro il consumo di suolo, estendere il divieto di edificazione a tutte le aree classificate a rischio idrogeologico (dato che ad oggi tale divieto riguarda solo le aree classificate ad elevato rischio escludendo quelle a medio e a basso rischio), ma anche una maggiore collaborazione tra Enti e corsi di formazione sugli strumenti digitali. Ai cittadini Legambiente chiede di far sentire la propria voce partecipando sabato 5 dicembre a Roma, a piazza del Popolo, alla grande manifestazione nazionale per il clima “La Terra chiamò”, promossa da un vasto cartello di associazioni e realtà, per chiedere al Governo azioni concrete non più rinviabili. La scelta del 5 dicembre lega la manifestazione a due ricorrenze internazionali: la Giornata mondiale del suolo, promossa dalla FAO, e la Giornata internazionale del volontariato delle Nazioni Unite.

“L’Italia – commenta Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – è uno dei principali “hot spot” della crisi climatica a livello globale e le città, dove vive gran parte delle persone, rappresentano oggi una delle sfide più urgenti da affrontare nelle politiche di mitigazione e adattamento, insieme a settori chiave come l’agricoltura e le infrastrutture. Per questo è fondamentale che in questa legge di bilancio vengano stanziate subito le risorse economiche per rendere operativo il PNACC e che si approvi al più presto una legge contro il consumo di suolo. Ad oggi l’assenza di finanziamenti, sia per la pianificazione sia per l’attuazione di pratiche di adattamento, rappresenta una barriera all’attuazione del PNACC ma anche per i Comuni con minori capacità economiche e di risorse umane specifiche. Bisogna smettere di riconcorrere le emergenze, bisogna prevenirle. Un appello che rilanceremo anche sabato 5 dicembre partecipando a Roma, a piazza del Popolo, alla manifestazione nazionale per il clima ‘La Terra Chiamò’, promossa da un ampio cartello di associazioni e realtà, per far mettere la lotta alla crisi climatica in cima all’agenda politica nazionale e regionale”.

“Con la crisi climatica in atto – spiega Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente – è fondamentale integrare gli strumenti di pianificazione urbana, semplificare le relazioni fra i diversi documenti di governance comunali e multilivello, utilizzare l’innovazione tecnologica e digitale disponibile ormai su larga scala, nonché la ricerca e la sperimentazione sugli strumenti di adattamento. Inoltre, è importante che il mondo della ricerca e della scienza rivestano un ruolo attivo nella comunicazione delle informazioni chiave nell’ambito dell’adattamento e in quello della preparazione delle comunità, traducendo in azioni pragmatiche i risultati portati dal progresso scientifico”.

Strumenti del cambiamento

Nel contrasto alla crisi climatica, oltre al Governo, sottolinea Legambiente, a giocare un ruolo chiave sono anche altri “attori”: le amministrazioni pubbliche (Regioni, Comuni), le aziende, i professionisti provenienti da vari settori, in particolare quelli nella rigenerazione, così come gli esperti di comunicazione e ricerca, la popolazione, e gli istituti bancari e assicurativi. Quest’ultimi sono chiamati ad assumere un ruolo più attivo nella prevenzione dei rischi, nel finanziamento degli interventi di adattamento e nel rafforzamento della resilienza di famiglie, imprese e territori.

A tal proposito una delle novità più recenti riguarda le imprese: con la legge di bilancio 2024 è stato introdotto in Italia l’obbligo di copertura assicurativa per le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali quali alluvioni, inondazioni, frane e terremoti. È un cambiamento culturale prima ancora che di mercato. L’obbligo è entrato in vigore dal 2025 per scaglioni, dalle grandi imprese fino alle micro e piccole a inizio 2026. Oggi è assicurato contro le catastrofi naturali circa il 15% delle imprese, con forti differenze per dimensione: dal 97% delle grandi al 51% delle medie, fino al 14% delle micro-imprese.

“Di fronte a eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e intensi – afferma Luca Giordano, Responsabile Csr, Attività Regolamentari e Operatività Infragruppo di Unipol – il rapporto Città Clima 2026 richiama con chiarezza l’urgenza di rafforzare la capacità del Paese di proteggere persone, imprese e territori, passando da una logica emergenziale a una cultura della prevenzione e dell’adattamento. Per compiere questo passaggio servono conoscenze condivise e strumenti concreti che aiutino a comprendere i rischi e a ridurre le vulnerabilità. Il settore assicurativo può dare un contributo decisivo mettendo a disposizione competenze nella valutazione e nella gestione dei rischi, incentivando misure di prevenzione e offrendo soluzioni di protezione. L’adattamento ai cambiamenti climatici è una sfida collettiva: richiede che istituzioni pubbliche, imprese, cittadini e sistema finanziario concorrano a tradurre la conoscenza dei rischi in scelte di pianificazione e investimenti capaci di rafforzare la resilienza del Paese e tutelarne le prospettive di sviluppo”.

Buoni esempi di mitigazione e adattamento

Riguardo gli strumenti da mettere in campo, in attesa che operi il PNACC, ci sono i piani locali, i piani del verde, i piani e regolamenti edilizi e l’applicazione dei CAM. Aree di intervento su cui non mancano nella Penisola buoni esempi. Diversi quelli censiti da Legambiente nel report: dai piani verde attivi a Rimini e Udine al piano di adattamento di Bologna alla strategia di adattamento di Roma Capitale. A Ferrara diverse le azioni messe in campo: a Piazza Cortevecchia sotto la pavimentazione è stato realizzato uno spazio per la raccolta di acqua piovana che viene utilizzata per l’irrigazione e per il raffrescamento del suolo d’estate. Nel neo-parco Folco Quilici è stato realizzato un bacino allagabile nella zona est della città, dotato di sensoristica digitale e centraline intelligenti in grado di monitorare in tempo reale i dati sul microclima urbano; mentre a Piazza Travaglio sono previste nuove infrastrutture verdi e alberate, la sostituzione dell’asfalto con materiali drenanti e interventi improntati alla deimpermeabilizzazione del suolo.

A Lucca è stato realizzato il progetto “Le scuole verdi di Lucca”, per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici per le 7 strutture scolastiche coinvolte che hanno ricevuto un beneficio diretto e indiretto da azioni quali la realizzazione di cortine verdi. E poi ci sono i progetti di forestazione urbana: all’Aquila è nata una nuova area verde di 17mila metri quadrati composta da circa 800 alberi autoctoni in prossimità della zona industriale di Pile, funzionale sia alla mitigazione dell’inquinamento emesso dalla zona industriale, sia alla diminuzione degli effetti dei cambiamenti climatici. In Sicilia, a Siracusa, è attivo il progetto di riqualificazione di Piazza Adda, per 663mila euro. Qui, il parcheggio è stato alberato, creando ombreggiamento all’intero piazzale e creando un sistema di recupero e riuso delle acque meteoriche che ha già dimostrato negli ultimi due anni la sua efficacia, aumentando la resistenza alle ondate di calore e facilitando il corretto deflusso delle acque piovane.

Il 14 novembre alle ore 18.00 Flash Mob al Colosseo con il Climate Pride

Sabato 14 novembre, a Roma, tornerà il Climate Pride, la grande street parade che unisce decine di associazioni, collettivi e movimenti in nome della giustizia climatica. Alle 14.00 la partenza del corteo da Piazza Vittorio Emanuele II direzione Colosseo. Qui alle ore 18.00 in programma un flash mob.