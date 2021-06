Crescono investimenti e progettualità Green

Sono molte le città che oggi innovano offrendo ai cittadini servizi di elevata qualità, con obiettivi di trasformazione della mobilità, della gestione energetica e dell’ambiente. Il miglioramento delle reti energetiche e ambientali (di riscaldamento, illuminazione, verde urbano, acqua e rifiuti) passa attraverso nuove tecnologie, best practice per quanto riguarda la mobilità sostenibile, la riduzione dell’inquinamento, l’energia rinnovabile. Saranno questi i temi proposti nel corso della conferenza online “LA CITTÀ SOSTENIBILE. Il Digitale per Governare le Reti dell’Energia, della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica” del prossimo 30 giugno 2021, durante la quale The Innovation Group si propone di fare il punto, con amministratori pubblici, multiutilities e operatori del settore, sulle principali esperienze italiane.

Nel prossimo futuro, una spinta decisiva alla sostenibilità verrà dalla tecnologia. Nelle città smart del futuro avremo ecosistemi interconnessi e cooperanti, con una costellazione di sensori e device per raccogliere ed elaborare una grande quantità di dati, per fornire servizi sempre più evoluti. I Big Data saranno il cuore pulsante della città intelligente e serviranno a gestire meglio le criticità urbane, dal traffico alla sicurezza.

All’interno di questi sistemi interconnessi, anche singole aziende si stanno muovendo verso scelte sempre più “green”, come mostrano i risultati della “Digital Business Transformation Survey 2021” di TIG: oggi un 47% delle aziende intervistate afferma di prevedere per il 2021 un incremento del budget aziendale dedicato a progetti di sostenibilità ambientale. Un cambiamento che sarà favorito, soprattutto, dalla disponibilità degli incentivi del PNRR e dalla possibilità di sfruttare l’occasione per acquisire un vantaggio competitivo, differenziando con la sostenibilità il posizionamento dell’azienda nel mercato.

Maggiori informazioni sulla conferenza “La Città Sostenibile” sono disponibili online.