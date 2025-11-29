Nella regione Huetar Caribe piantagioni specializzate permettono di ridurre il prelievo diretto in foresta e offrono un prodotto più omogeneo, controllato e facilmente tracciabile. Una buona pratica che presto potrebbe prendere piede anche in Italia

di PAOLO MORI*

Dall’aprile 2025 il Costa Rica ha avviato una strategia innovativa per alleggerire la pressione sulle sue foreste naturali: coltivare balsa, un legno tropicale estremamente leggero e sempre più richiesto dall’industria globale. Fino a pochi anni fa la balsa veniva raccolta quasi esclusivamente nei boschi naturali; oggi, invece, il Paese punta a creare piantagioni specializzate nella regione Huetar Caribe, così da ridurre il prelievo diretto in foresta e offrire un prodotto più omogeneo, controllato e facilmente tracciabile.

La scelta non è casuale. La balsa è un materiale strategico per numerosi settori: serve nelle pale eoliche, nei pannelli aeronautici, nella nautica, in alcuni componenti di auto sportive e persino nella liuteria. Anche in Italia trova impiego come “anima leggera” nei pannelli per la cantieristica e nel modellismo tecnico. Sul mercato internazionale, i prezzi recenti variano in genere tra 600 e 800 dollari/m³ (Fob), con valori più elevati per i pannelli incollati di qualità superiore.

A guidare il progetto è il Tecnológico de Costa Rica, che ha pubblicato ricerche e linee guida per chi vuole investire in questo nuovo settore produttivo. L’obiettivo è chiaro: costruire una filiera sostenibile che affianchi al tradizionale legno tropicale una risorsa coltivata, capace di generare valore economico senza impoverire le foreste naturali.

Un trend globale: produrre legno fuori foresta per proteggere i boschi

Il caso della balsa in Costa Rica si inserisce in un fenomeno sempre più diffuso: la creazione di piantagioni da legno fuori foresta per sostenere le industrie e allo stesso tempo ridurre la pressione sulle aree forestali.

Anche in Italia si discute della necessità di rafforzare le coltivazioni specializzate, in particolare la coltivazione dei cloni di pioppo anche attraverso piantagioni 3P (policicliche potenzialmente permanenti) che consentono di coniugare risultati produttivi e alcuni benefici di carattere ambientale, come la riduzione delle emissioni di CO 2 e di trattamenti fitosanitari. Come in Costa Rica, la sfida è reperire risorse tecniche ed economiche per trasformare questa visione in una reale opportunità produttiva.

*rivista Sherwood – Foreste ed Alberi Oggi