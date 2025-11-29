domenica 30 Novembre 2025
Biodiversità

Costa Rica: nuove piantagioni di balsa per tutelare le foreste e rifornire l’industria

Redazione
di Redazione
0
0
Balsa Costa Rica
Nella regione Huetar Caribe piantagioni specializzate permettono di ridurre il prelievo diretto in foresta e offrono un prodotto più omogeneo, controllato e facilmente tracciabile. Una buona pratica che presto potrebbe prendere piede anche in Italia

di PAOLO MORI*

Dall’aprile 2025 il Costa Rica ha avviato una strategia innovativa per alleggerire la pressione sulle sue foreste naturali: coltivare balsa, un legno tropicale estremamente leggero e sempre più richiesto dall’industria globale. Fino a pochi anni fa la balsa veniva raccolta quasi esclusivamente nei boschi naturali; oggi, invece, il Paese punta a creare piantagioni specializzate nella regione Huetar Caribe, così da ridurre il prelievo diretto in foresta e offrire un prodotto più omogeneo, controllato e facilmente tracciabile.

La scelta non è casuale. La balsa è un materiale strategico per numerosi settori: serve nelle pale eoliche, nei pannelli aeronautici, nella nautica, in alcuni componenti di auto sportive e persino nella liuteria. Anche in Italia trova impiego come “anima leggera” nei pannelli per la cantieristica e nel modellismo tecnico. Sul mercato internazionale, i prezzi recenti variano in genere tra 600 e 800 dollari/m³ (Fob), con valori più elevati per i pannelli incollati di qualità superiore.

A guidare il progetto è il Tecnológico de Costa Rica, che ha pubblicato ricerche e linee guida per chi vuole investire in questo nuovo settore produttivo. L’obiettivo è chiaro: costruire una filiera sostenibile che affianchi al tradizionale legno tropicale una risorsa coltivata, capace di generare valore economico senza impoverire le foreste naturali.

Un trend globale: produrre legno fuori foresta per proteggere i boschi

Il caso della balsa in Costa Rica si inserisce in un fenomeno sempre più diffuso: la creazione di piantagioni da legno fuori foresta per sostenere le industrie e allo stesso tempo ridurre la pressione sulle aree forestali.

Anche in Italia si discute della necessità di rafforzare le coltivazioni specializzate, in particolare la coltivazione dei cloni di pioppo anche attraverso piantagioni 3P (policicliche potenzialmente permanenti) che  consentono di coniugare risultati produttivi e alcuni benefici di carattere ambientale, come la riduzione delle emissioni di CO2 e di trattamenti fitosanitari. Come in Costa Rica, la sfida è reperire risorse tecniche ed economiche per trasformare questa visione in una reale opportunità produttiva.

Approfondimenti

*rivista Sherwood – Foreste ed Alberi Oggi

Summary
Costa Rica: nuove piantagioni di balsa per tutelare le foreste e rifornire l’industria
Article Name
Costa Rica: nuove piantagioni di balsa per tutelare le foreste e rifornire l’industria
Description
Nella regione Huetar Caribe piantagioni specializzate permettono di ridurre il prelievo diretto in foresta e offrono un prodotto più omogeneo, controllato e facilmente tracciabile. Una buona pratica che presto potrebbe prendere piede anche in Italia
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH