Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha incontrato oggi a Nairboi, nell’ambito del summit Onu per l’ambiente Unea, Inger Andersen, direttrice esecutiva designata dell’Unep, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’Ambiente.

Costa ha parlato della centralità del Mar Mediterraneo come “luogo di pace” e “ponte tra le civiltà a partire dalla tutela ambientale”. “A dicembre l’Italia – ha aggiunto il ministro – ospiterà, a Napoli, la Cop21 della Convenzione delle Nazioni Unite sul mar Mediterraneo. Sarà l’occasione per assicurare, con atti concreti, che il Mediterraneo sia sempre di più luogo di pace, di integrazione e di esempio per la tutela ambientale”.

Anche per questo, ha sottolineato Costa, “a Napoli rafforzeremo il sistema delle aree marine protette lavorando per istituire la prima area marina protetta internazionale tra l’Italia e i paesi che hanno una diversa tutela ambientale. Bisogna alzare l’ambizione. Ce lo dicono i ragazzi che domani faranno sentire le loro voce in centinaia di piazze in tutto il mondo e lo sta sottolineando con vigore e forza il presidente della Repubblica Mattarella, in queste ore, con appelli che condivido e che fanno bene al Paese e alla politica. E lo ringrazio di cuore per questo”.

Positivi i riscontri da parte della direttrice dell’Unep Andersen. “Apprezziamo il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo per la tutela ambientale e speriamo che da Napoli esca una dichiarazione ambiziosa condivisa e forte”, ha dichiarato.

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook