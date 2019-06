Una causa per sanzionare l’Italia per inadempimenti nel trattamento e nello scarico delle acque reflue. Lo ha riferito qualche giorno fa la stessa Corte europea, che esaminerà la richiesta della Commissione di sanzionare il nostro Paese per “persistente inadempimento dell’Italia in materia di trattamento e scarico delle acque reflue urbane e industriali”. La Commissione aveva avviato una procedura di infrazione contro l’Italia nel 2009 per il mancato rispetto delle norme e la Corte di giustizia aveva dato ragione all’esecutivo comunitario. Dopo nuove verifiche, “la Commissione ritiene che persista, quantomeno in parte, l’inadempimento dell’Italia accertato dalla citata sentenza”.

Giorgio Zampetti responsabile scientifico di Legambiente ha così commentato: “La depurazione continua ad essere una delle spine nel fianco per il nostro Paese, con gravi ritardi confermati ancora una volta dalla commissione europea. Mercoledì si è tenuta la prima udienza per la condanna ricevuta dall’Italia nel 2012, relativa alla procedura d’infrazione scattata nel 2004, in cui la Commissione Europea ha chiesto alla Corte di imporre all’Italia la multa di 62 milioni di euro una tantum più 347mila euro al giorno dal pronunciamento della sentenza fino al sanamento delle irregolarità. Ricordiamo che sull’Italia gravano ancora la condanna dell’aprile 2014 (per la procedura 2009/2034, che coinvolge gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree considerate “sensibili”), e la procedura d’infrazione 2014/2059 che potrebbero aggiungere ulteriori sanzioni al nostro Paese. L’urgenza di intervenire sulla depurazione non è dettata solo dalle pesanti multe europee, ma anche per le gravi conseguenze che questi ritardi causano, in particolare sulla qualità delle acque di fiumi, laghi e mare, come testimoniano ogni anno i risultati delle nostre campagne Goletta Verde e Goletta dei laghi. Oggi ci sono le conoscenze, le tecnologie e l’esperienza per far diventare la depurazione da problema a opportunità e per trasformare quello che fino ad ora è stato il problema del trattamento degli scarichi in risorsa, con il riutilizzo delle acque reflue ad esempio. Servono quindi progetti di qualità e la volontà politica di far diventare l’adeguamento del nostro sistema depurativo una priorità”.

Pubblicato il 28 marzo 2018

Aggiornato il 2 marzo 2018

