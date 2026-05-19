Outdoor education, tre giorni di formazione con Legambiente

Rivolto a docenti, educatori, dirigenti scolastici e genitori, il percorso propone 18 ore di attività per approfondire il valore dell’outdoor education e della pedagogia della natura

La natura come aula, il bosco come laboratorio, l’imprevisto come occasione educativa. È questa la proposta di “Educazione in natura”, il corso di formazione organizzato da Legambiente Scuola e Formazione e dal Centro di educazione ambientale Cascina Govean, in programma dal 1° al 3 luglio ad Alpignano, alle porte di Torino.

Rivolto a docenti, educatori, dirigenti scolastici e genitori, il percorso propone 18 ore di attività per approfondire il valore dell’outdoor education e della pedagogia della natura. Un approccio che considera l’ambiente naturale non come semplice cornice, ma come spazio di apprendimento capace di stimolare autonomia, curiosità, benessere e senso di responsabilità verso il pianeta.

Lezioni teoriche, esperienze nel bosco, attività scientifiche e appuntamenti serali accompagneranno i partecipanti in un’immersione completa. Tra i temi affrontati, il diritto dei bambini a vivere la natura, il ruolo educativo della cura e lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e sostenibilità.

A guidare il corso saranno Elena Ferrario, docente di scienze naturali alla scuola secondaria di secondo grado, formatrice e presidente di Legambiente Scuola e Formazione; Alessandra Capizzi, pedagogista, educatrice e formatrice, componente della Segreteria nazionale di Legambiente Scuola e Formazione; Fabrizio Chiavaroli, imprenditore ambientale, educatore e formatore, esperto di turismo sostenibile e gestione faunistica; Francesca Gramegna, responsabile della formazione del Cea Cascina Govean e membro del Coordinamento nazionale di Legambiente Scuola e Formazione; Arianna Borlo, responsabile Outdoor Education di Cascina Govean.

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 giugno. Il costo parte da 100 euro, con possibilità di utilizzare la Carta del Docente. Un’occasione per riportare la natura al centro dell’educazione e costruire pratiche più attente ai bisogni delle persone e del pianeta.