Appuntamento per giovedì 12 e venerdì 13 febbraio online e in presenza a Torino per riflettere sulle trasformazioni. Il corso è organizzato da Casacomune insieme a CNCA e Fondazione Migrantes

Casacomune insieme a CNCA e Fondazione Migrantes, propone due giornate per riflettere sulle connessioni che ci sono tra tutte le cose e sulle opportunità che queste offrono per la vita degli umani, degli animali, dei vegetali, presenti nell’ambiente naturale che ci circonda e di cui facciamo parte.

Le trasformazioni ambientali non sono mai “solo” un problema ecologico: generano disuguaglianze, alimentano conflitti, aggravano malattie, aumentano stress, insicurezza alimentare, migrazioni forzate, precarietà abitativa, violenze e forme di esclusione più in generale. Ogni trasformazione ambientale tocca la vita quotidiana delle persone che accompagniamo nei percorsi educativi e di cura. Per chi lavora ogni giorno in questi ambiti riflettere in un’ottica integrata è oggi una competenza indispensabile perché comprendere le radici delle crisi ci permette di accompagnare meglio le persone, prevenire situazioni di rischio, rafforzare i legami di comunità e immaginare risposte più efficaci, più giuste, più umane.

Obiettivi formativi

I partecipanti impareranno a leggere le crisi globali in chiave integrata (clima–salute–conflitti–violenza); riconoscere gli impatti concreti sulle persone con cui lavorano; sviluppare strumenti educativi e di cura basati su resilienza, empowerment e giustizia sociale; integrare la dimensione ambientale nella progettazione quotidiana dei servizi; rafforzare la propria capacità di sostenere comunità vulnerabili in tempi di incertezza.

Metodo

Accanto all’approfondimento con specialisti del settore verrà dato spazio al racconto di esperienze significative in atto e ai comportamenti che tutti possono adottare per cambiare. Si ragionerà su dati, nazionali e internazionali, su strategie operative e sul ruolo delle emozioni.

I destinatari del corso sono persone sensibili ai temi proposti per interesse personale o lavorativo. Operatori e operatrici sociali, educatori ed educatrici, assistenti sociali, personale sanitario, animatori e animatrici, insegnanti,studenti e ricercatori. Attivisti di associazioni ambientaliste, sindacalisti, e realtà che fanno riferimento a diverso titolo, al mondo del lavoro.

Informazioni utili

I costi relativi alle attività delle giornate sono di 50 Euro. Per informazioni rivolgersi alla sede di Casacomune, tel. 011 3841049, cellulare 3423850062 mail: casacomune.laudatoqui@gmail.com

Per chi viene da fuori potrà soggiornare, se lo vorrà, presso L’oasi di Cavoretto Strada di Santa Lucia 89/97 10133 Torino.

I costi dei pasti e del pernottamento non sono inclusi. Essi vanno chiesti e concordati con l’Oasi di Cavoretto, tel 011 661230 mail: oasicavoretto@gruppoabele.org. I posti per il pernottamento nella struttura sono limitati.

Per gli insegnanti: Casacomune – aps, in collaborazione con l’Associazione Gruppo Abele Onlus, ente accreditato per la formazione presso il MIUR, offre la possibilità agli insegnanti di coprire i costi della quota del corso usando il Bonus di 500,00 Euro introdotto dalla legge 107/2015 “Buona scuola”.