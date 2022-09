di Bernd Heinrich

Editore: Piano B Edizioni

pp 294, 18 euro

Correre ci mostra perché e come ognuno di noi può sviluppare capacità superumane

A quarant’anni Bernd Heinrich, grande sportivo e uno dei più importanti biologi del mondo, vuole provare a realizzare il suo sogno: correre, e possibilmente vincere, il campionato nazionale dei 100 chilometri, il più prestigioso evento di ultrarunning statunitense. Per riuscirci, per allenarsi al meglio e affinare la sua corsa, decide di carpire i segreti del regno animale: i piccoli canori che gestiscono perfettamente l’alimentazione per le loro lunghissime migrazioni; i dromedari, veri e propri maestri nell’arte di sopravvivere nella fornace del deserto; gli scarabei che riscaldano i muscoli per raggiungere la massima velocità; le rane, che compiono sforzi prodigiosi per attrarre le femmine grazie ai loro canti lunghi una notte intera. Alternando biologia, antropologia, psicologia e filosofia, Correre ci mostra perché – e in che modo – ognuno di noi può essere in grado di sviluppare capacità superumane. I libri di Bernd Heinrich hanno ricevuto numerosi premi e sono stati tradotti in tutto il mondo. Oggi, a ottantadue anni, l’autore compete ancora in maratone e ultramaratone.