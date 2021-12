“Corpi Liberi”, a Roma Asti e Napoli il lancio del nuovo film di Fabiomassimo Lozzi

Le proiezioni il 14 dicembre al Nuovo Cinema Aquila della capitale e all’Asti International Film Festival, e il 17 all’Omovies International film festival a Napoli

Tra il 14 e il 17 dicembre è in programma in tre diversi contesti il lancio del nuovo film “Corpi Liberi” di Fabiomassimo Lozzi. Il 14 dicembre a Roma al Nuovo Cinema Aquila e all’Asti International Film Festival, mentre il 17 dicembre all’Omovies International film festival a Napoli.

Il film parte da un evento storico, il primo Pride avvenuto nell’università più grande d’Europa, La Sapienza di Roma, nel 2018. Fabiomassimo Lozzi per due anni ha seguito i giovani studenti e studentesse in questo percorso di rivendicazione ed emancipazione, nelle manifestazioni e nel festival Sapienza Pride che sono riusciti a creare. Il documentario, innovativo e inedito, è costruito in maniera anarchica e anticonvenzionale e non segue le regole dell’estetica e della narrativa prestabilita.

Protagonista di primo piano è il collettivo studentesco Prisma, nato all’interno del sindacato degli studenti Link: “Vogliamo provare a rappresentare il prisma di colori di chi vive l’università. Una comunità che vive sottotraccia”. Si tratta della comunità LGBTQI+ che prende il testimone politico della rivolta di Stonewall, la storica protesta del 1969 considerata simbolicamente il momento di nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo. Ma i/le giovani di Prisma reclamano l’aspetto rivoluzionario di Stonewall, quello dimenticato: “Che cosa vogliono dire quelle tematiche oggi? Erano discriminat* dal punto di vista etnico, perché omosessuali, poveri, trans: questa è una condizione esistenziale e politica”. Collegano così i diversi tipi di oppressione, quella economica, etnica, di genere rivendicando “l’intersezionalità delle lotte”.

Nel festival c’è spazio per parlare dei diritti dei migranti Lgbt+, di disabilità e sessualità liberata e per un seminario condotto dalle drag queen Karma B, le madrine del primo Sapienza Pride. Il regista Fabiomassimo Lozzi riesce quasi a scomparire nel racconto: si muove a suo agio tra Pride e corpi colorati, collettivi e rivoluzionari. “Vedendo il loro caleidoscopico, chiassoso, contagioso corteo sfilare tra i silenziosi e austeri viali della “mia” università – racconta Lozzi – ho rivisto me stesso alla loro età, ventenne omosessuale spaventato dal dover affrontare un mondo che non contemplava la mia esistenza; ho pensato a come sarebbe stato diverso il mio percorso, la mia vita, se ci fosse stato qualcosa di simile a sostenermi, a farmi sentire accolto e incoraggiato, orgoglioso di quello che ero e sono”.

D’altra parte le ragazze e i ragazzi di Prisma ripetono “Il corpo è uno strumento potente, è un materiale rivoluzionario” lo ripetono per strada e nelle aule universitarie. Gli obiettivi sono tanti: cambiare il mondo dell’istruzione dando spazio alle storie sulle persone LGBTQI+ per formare cittadine e cittadini migliori, rinnovare il linguaggio contro il sessismo del maschile, avere un’università gratuita e di qualità. Ed infine: rovesciare la società capitalistica. “Il Pride nasce rivolta e deve essere rivolta perché è una società sessista e patriarcale. Per questo combattiamo contro l’eteropatriarcato machista e contro il capitalismo”.

Il punto d’arrivo è il comunismo queer teorizzato da Federico Zappino per una società liberata. Ma il pantheon di riferimento è ampio: Judith Butler e Engels, Marx e Mario Mieli, il subcomandante Marcos e i curdi del Rojava. “Siamo di fronte a una battaglia culturale e generale che investe tutta la società, e possiamo portarla avanti solo se capaci di incrociare le nostre lotte con quelle delle donne, dei/delle migranti, di tutti i soggetti che oggi vivono in condizioni di subalternità e marginalità e di coloro che oggi vengono relegati ai margini perché fuori-norma, portando avanti un’ottica pienamente intersezionale, anti-fascista, anti-sessista, anti-razzista e contro ogni forma di omobitransfobia”. Il documentario “Corpi liberi” rimette in agenda le prossime sfide del mondo che verrà.

Il film è prodotto da Inthelfilm, Nuvole Rapide Produzioni e Fabiomassimo Lozzi e distribuito da OpenDDB. La colonna sonora è originale e a firma di Tommaso Tozzi. Protagonisti sono Susanna Chiulli, Benedetta Previdi, Elisa Ragogna, Riccardo Russo, Riccardo Sala e il collettivo Prisma.