“Niente come prima. Come cambiamo con la pandemia”. Si intitola così la serie di video conversazioni che dal 2 all’8 vengono trasmesse in diretta Facebook sulle pagine di Legambiente, FestambienteSud e La Nuova Ecologia. Un’iniziativa pensata per attivare un confronto, seppur virtuale, sul cambiamento auspicabile quando l’emergenza Coronavirus sarà terminata. Una crisi che sta rivoluzionando i nostri stili di vita e il nostro rapporto con il pianeta e che, dopo tre settimane di quarantena e tante preoccupazioni per il futuro, richiede adesso di riflettere su come saremo.

La prima video conversazione si tiene oggi dalle 18.30, ha come tema “La società” e vede l’intervento di Vittorio Cogliati Dezza, segreteria nazionale di Legambiente. Domani, venerdì 3 aprile, si parlerà di economia con Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola, il 4 aprile di fede con don Gaetano Saracino, teologo del Simi, il 5 aprile di Europa con Mauro Albrizio, ufficio europeo di Legambiente, il 6 aprile di futuro con Sebastiano Venneri della segreteria nazionale di Legambiente, il 7 aprile di educazione con Vanessa Pallucchi, vice presidente nazionale di Legambiente. Ad animare l’ultima video conversazione, in programma l’8 aprile e focalizzata sull’ambiente, è il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani. A condurre le trasmissioni sono Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia, Franco Salcuni, direttore Green Cave e membro dell’ufficio Scuola e Formazione di Legambiente.