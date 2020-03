Per combattere la diffusione del Coronavirus, che ci costringe a casa da diverso tempo, molti comuni italiani si sono organizzati per potenziare il lavaggio delle strade, con l’aggiunta di sostanze disinfettanti. Ma è davvero una soluzione efficace? Il ministero della Salute ha chiarito con una circolare che a oggi non ci sono prove convincenti sull’utilità della sanificazione stradale.

Come la maggior parte degli altri virus, anche il Coronavirus rimane attivo sulle superfici (quindi all’esterno degli organismi) per un certo periodo di tempo. Non si sa ancora quanto duri questo periodo, ma i ricercatori stanno cercando di capirlo per fornire risposte adeguate. Sulla base delle esperienze con altri coronavirus – come quelli che causano la SARS e la MERS – si stima che questi tipi di virus rimangano attivi fino a 48 ore, ma non si esclude che in alcune circostanze possano mantenersi attivi fino a 9 giorni. Molto dipende dalla superficie su cui si sono depositati, dalle condizioni ambientali e da eventuali agenti esterni.

In questo momento di incertezza, dunque, un lavaggio frequente delle superfici può contribuire a eliminare il pericolo della contaminazione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di disinfettare le superfici con una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio (candeggina) assicurandosi che la disinfezione avvenga dopo la normale pulizia con acqua e detergenti neutri. In alternativa, si può utilizzare il comune alcol per le pulizie domestiche (etanolo), facendo attenzione che sia in una soluzione con concentrazione del 70 per cento e ricordando comunque di lavare prima le superfici con i normali detergenti. Il consiglio è lavare soprattutto oggetti e superfici con cui entriamo spesso in contatto: maniglie delle porte e delle finestre, superfici del bagno, smartphone, tablet, tastiere dei PC, pulsantiere degli ascensori e maniglie dei mobili e degli elettrodomestici.

Un discorso a parte, però, va fatto per le superfici stradali, costituite per lo più da asfalto e pietra. A oggi non ci sono evidenze scientifiche per sostenere che le superfici su cui camminiamo siano coinvolte nella trasmissione del Coronavirus.

A questo proposito, nella circolare del Ministero della Salute si legge: