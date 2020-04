Oggi alle 15 su Nuova Ecologia Tv Live ci sarà la presentazione in diretta streaming del numero di aprile “Nuova Ecologia”, il cui titolo è Natura malata, pianeta infetto. La diretta sarà introdotta dal direttore Francesco Loiacono e vi interverranno Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Domenico D’Alelio, ecologo e divulgatore scientifico, e Sergio Ferraris, direttore di “QualEnergia”. La diretta potrà essere seguita sui siti e sulle pagine Facebook di Nuova Ecologia e Legambiente.



Il numero di aprile di “Nuova Ecologia” indaga le correlazioni fra la pandemia di Coronavirus in atto e la perdita di biodiversità, con la storia di copertina incentrata sul tema della circolarità dei fenomeni naturali e sul loro intreccio con l’azione dell’uomo. Soltanto ultima in ordine di tempo di una serie di catastrofi che rischiano di travolgere la Terra, questa pandemia dalle dimensioni epocali ci riguarda tutti, nessuno escluso. Perché se di pestilenze e contagi è piena la storia umana, ricorda il mensile di Legambiente, è anche vero che siamo nel mezzo di una nuova transizione epidemiologica in cui dinamiche demografiche, globalizzazione, inurbamento e degrado ambientale, deficit di politiche e misure igienico-sanitarie su scala globale hanno portato all’emergere, o al riemergere, di malattie infettive. La maggior parte delle quali, oggi, proviene dagli animali. Il fattore che più di altri contribuisce a diffonderle? La perdita di biodiversità, legata alla deforestazione e alla frammentazione o degradazione degli habitat, come spiega in un’intervista concessa a “Nuova Ecologia” anche Ilaria Capua, virologa diventata celebre per aver reso di dominio pubblico la sequenza genetica dell’aviaria. Un punto di vista prezioso, attraverso cui leggere l’emergenza come “opportunità” per provare a raggiungere la radice del problema, riequilibrando il rapporto fra attività umana e ambiente.

Quel che finisce sugli scaffali dei nostri supermercati è invece oggetto dell’inchiesta “Importazioni al veleno”, che cerca di far luce sulle pressioni di lobby e governi finalizzate ad allentare le maglie dei controlli dell’Unione Europea sul cibo importato nel Vecchio Continente, spesso contenente residui di sostanze chimiche espressamente vietate da regolamenti e criteri europei. Fra queste rientrano un quarto delle sostanze utilizzate negli Stati Uniti e 149 principi dei 504 leciti in Brasile, che potrebbero portare a rischi sanitari e impatti ecologici.

Sulla rivista trova spazio anche un’intervista con il poeta e scrittore Franco Arminio, oggi consigliere del ministero per il Sud e la coesione sociale. Un lungo colloquio in cui il “paesologo” irpino pone l’accento sullo spopolamento delle aree interne dell’Appennino: “Un processo molto lento, un virus silenzioso che uccide comunque”, osserva. Le aree di montagna, insiste Arminio, non sono un problema ma una salvezza. Essere ambientalisti è l’unica strada percorribile.

Per seguire la diretta:

facebook.com/lanuovaecologia/

facebook.com/legambiente.onlus

lanuovaecologia.it

legambiente.it