Coronavirus, avviata la strage di 17 milioni di visoni in Danimarca

In Danimarca tutto sta procedendo come previsto. L’abbattimento di ben 17 milioni di visoni è ormai iniziato: nelle campagne della regione dello Jutland le fosse comuni scavate appositamente testimoniano la gravità della strage. La scorsa settimana, Copenhagen aveva avvertito di aver scoperto una mutazione del Coronavirus Sars-CoV-2, denominata “Cluster 5”, partita proprio da questi animali e già trasmessa a 12 esseri umani. L’annuncio lo aveva dato la prima ministra Mette Frederikesen, spiegando anche su Facebook che oltre alla soppressione degli animali in almeno 400 degli oltre 1.100 allevamenti, era scattato anche un lockdown rigido in alcune parti del Paese. Secondo le autorità, la diffusione di una mutazione potrebbe minacciare l’efficacia di qualsiasi futuro vaccino. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, invece, le mutazione del Coronavirus “sono normali” e non dovrebbero ridurre l’efficacia dei vaccini.

Nel tentativo di eradicare il ceppo mutato del virus, la Danimarca ha abbattuto quindi milioni di animali, spesso tenuti in allevamenti intensivi, in gabbie strette pochi metri. Il paese è infatti il primo al mondo per allevamento e commercio di pellicce di visoni. Gli allevatori sono sconvolti e da giorni chiedono un sostegno economico e giustizia per gli animali. Nella giornata di martedì 10 novembre, intanto, la premier Frederikesen si è scusata in Parlamento dicendo: “È stato un errore. Un errore deplorevole” e ammettendo che non c’erano basi legali per l’abbattimento di massa, anche dei mammiferi sani. In base alla legislazione attuale, il governo avrebbe solo l’autorità di chiedere l’abbattimento esclusivamente agli allevatori dei sette comuni colpiti dalla mutazione. Ci sarebbe stata necessità di una nuova legge, ma richiederebbe troppo tempo.

“Sono stati fatti degli errori -ha aggiunto Mogens Jensen, ministro dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Pesca – Ma questo non cambia il fatto che c’è un grande rischio di avere interi allevamenti con animali infetti”.