di MASSIMO BRUNETTI*

Quali rischi stiamo correndo dal punto di vista della corruzione, in un momento in cui i rischi sono chiaramente per la salute delle persone a causa dell’emergenza Coronavirus? Nel provare a dare una risposta dobbiamo partire ricordando che si ha corruzione ogni qualvolta si ha il tradimento del patto di fiducia fra i cittadini e tutti coloro a cui questa fiducia viene concessa al fine di esercitare una attività pubblica o privata. E quindi il non fare l’interesse dei cittadini, avendone di ritorno una qualche utilità.

La grande risposta di questi giorni degli operatori sanitari, che stanno mettendo a rischio la loro vita per tutelare la nostra, ci fa dire che nella maggior parte dei casi questa fiducia è ben riposta. Ma non sempre le cose vanno in questa direzione. Nel caso della sanità i ricordi legati alla corruzione spaziano nel tempo andando agli anni ’90 ai tempi di Poggiolini e De Lorenzo che avevano trasformato le istituzioni in una macchina ben lontana dall’interesse dei cittadini. Sino ai casi avvenuti in Lombardia che hanno coinvolto, anche in questo caso, le massime istituzioni regionali. O ai numerosi scandali che, in tutto il mondo, negli anni l’industria farmaceutica e dei dispositivi medici è stata capace di realizzare, sempre a discapito dell’interesse generale.

In questa emergenza legata al Covid-19 abbiamo visto episodi di truffe di basso profilo a cui tutti i cittadini sono esposti, in cui ci vengono offerti in tv, internet o di persona in qualche negozio, ad esempio, integratori e i più disparati interventi in grado di vincere o scoprire il virus. O le vendite di materiali, come le mascherine, a prezzi esorbitanti o senza alcuna prova di efficacia. Truffe e reati odiosi, come i furti di mascherine e kit destinati agli operatori sanitari, rivenduti in un caso in un’agenzia di scommesse.

Si spera che episodi simili, qualora confermati, portino al licenziamento di chi li ha perpetrati. Queste persone hanno infatti tradito la fiducia di tutti: dei cittadini, dei loro colleghi, mettendo in gioco la reputazione di tutto il sistema sanitario. Chiaramente in questo momento di emergenza sono saltate tutte le procedure normali di acquisto di beni e di acquisizione del personale, semplificandole in favore di una risposta il più possibile immediata, come avviene ad esempio nei casi di terremoto. È evidente che se qualcuno, tra chi sta prendendo queste decisioni, vuole fare i propri interessi, l’occasione è ghiotta.

Ma il grande rischio che si corre in questo momento è che le scelte strategiche non vengano fatte per il bene pubblico. E non parliamo di tutte le decisioni prese in condizioni di incertezza, in cui è ammissibile sbagliare, ma di quando esiste sin da subito la volontà preordinata di non fare l’interesse generale per favorire qualcuno. E parlando di emergenza il ricordo, che non dobbiamo cancellare dalla nostra memoria, è il caso della Protezione Civile che per un certo periodo venne trasformata in una macchina di interessi privati e non per la tutela incondizionata del bene pubblico. E che la magistratura ha condannato diversi episodi.

Tornando alle decisioni di questi giorni, è chiaro che se si decide di costruire un nuovo ospedale invece di usare strutture esistenti, magari private, si sta facendo una scelta di campo. E ovviamente i cittadini si affidano completamente a chi sta prendendo queste decisioni, non avendo competenze e informazioni adeguate. L’informazione asimmetrica è, infatti, uno degli elementi che caratterizzano gli episodi di corruzione. Bene ha fatto, in tal senso, il governo a chiedere alla sanità privata di dare il proprio contributo. Forse questa dovrebbe divenire una delle condizioni necessarie per consentire alle strutture private di essere accreditate dal Servizio sanitario nazionale. Se vuoi sedere al tavolo della famiglia, ci stai qualunque cosa succeda, soprattutto nel momento del bisogno.

È chiaro che sono scelte difficili per chi le compie, e che vengono prese in un momento di stanchezza e poca lucidità. Sarebbe importante, però, che decisioni simili potessero essere previste e prese in anticipo, prima che questi eventi si verifichino. Fa riflettere il video di Bill Gates in cui anticipa lo scenario odierno in tutta la sua drammaticità, con il particolare che lo aveva detto cinque anni fa. Quello che non deve accadere è che tali scelte siano fatte per favorire qualcuno, sfruttando eventuali conflitti di interesse, altro fattore, insieme alla informazione asimmetrica, che favorisce la corruzione.

Parlando sempre di scelte strategiche, in questi giorni appare evidente come il sotto finanziamento del servizio sanitario pubblico stia mettendo a rischio la salute di tutti. È chiaro che se negli anni questa situazione è stata pensata da politici che mirano in modo silenzioso a privatizzare il sistema sanitario pubblico per trarne qualche beneficio, allora anche in questo caso ci troviamo di fronte a una corruzione delle scelte. Decisioni non prese per il bene collettivo ma solo per un beneficio di pochi.

Non possiamo non citare la scarsa attenzione che hanno in termini di ricerca scientifica argomenti come i virus di cui si parla oggi. Le priorità della ricerca sono infatti spesso dettate solo da interessi privati e molto poco da quelli pubblici. E di nuovo si pone un tema legato al finanziamento del sistema della ricerca, che non può essere messo soltanto nelle mani del privato.

Facendo un ragionamento generale, anche il sistema economico e finanziario può portare a fare scelte lontane dal bene comune. E ci si riferisce ai cosiddetti titoli finanziari legati al verificarsi o meno delle catastrofi e pandemie. È chiaro che quando gli interessi diventano così grandi, il rischio di non fare l’interesse dei cittadini esiste.

Quali antidoti usare in questo momento di emergenza? La prima cosa è la massima trasparenza delle scelte, in modo da consentire a tutti di vedere come vengono usate le risorse. La seconda è la segnalazione, anche anonima, da parte di operatori e di tutti i cittadini di eventuali situazioni opache attraverso i canali del whistleblowing che ogni pubblica amministrazione ha attivato in questi anni, o attraverso la denuncia alle forze dell’ordine e ai magistrati.

Nel complesso, questa emergenza ha messo in evidenza i veri valori dei professionisti che ogni giorno mettono a rischio la loro salute e quella dei loro cari per tutelare la nostra. La presenza o assenza di valori rappresenta, infatti, uno dei principali determinanti di tutti i fenomeni corruttivi. E mostra anche i valori delle organizzazioni in cui gli operatori lavorano, che hanno l’obbligo di fare il possibile per tutelare la salute di chi ogni giorno si mette a disposizione per il bene comune. Per il bene di tutti speriamo che la magistratura in questa emergenza debba intervenire il meno possibile. Farebbe veramente male pensare che anche un solo cittadino o un solo operatore possa aver messo a rischio la sua salute, perché abbiamo usato male le risorse, facendo gli interessi di qualcuno. Non dobbiamo e non possiamo permettercelo. Ci auguriamo tutti che questa emergenza rimanga solo una storia sanitaria.

*responsabile Anticorruzione AUSL Modena

