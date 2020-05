Con l’avvicinarsi della stagione estiva tutta Italia resta col fiato sospeso in attesa di capire se l’emergenza Covid-19 consentirà comunque di andare al mare. Ad oggi non sono ancora del tutto chiare le norme che regolamenteranno la balneazione e i movimenti all’interno di ogni singola spiaggia. La sfida che il Paese ha di fronte non è, d’altronde, delle più semplici. Per garantire delle vacanze in piena sicurezza, e scongiurare così il rischio di contagi di massa, sarà infatti necessario far sì che tutti i Comuni affacciati sul mare, i gestori degli stabilimenti e delle altre tipologie di strutture attivi lungo le nostre coste siano adeguatamente attrezzati. Il che significa garantire da un lato il rispetto delle misure di sicurezza – dal distanziamento sociale agli accessi con prenotazione fino al tracciamento degli utenti – dall’altro la capacità di offrire un certo livello di qualità del servizio.

Tra le realtà che per prime nel nostro Paese si sono poste questo problema, lanciando delle proposte innovative per venirne a capo, c’è Dutchband Italia. L’azienda offre una soluzione per il controllo degli accessi alle spiagge sicura e semplice da usare. L’accesso alla spiaggia avviene tramite la scansione di un codice QR univoco e dinamico direttamente dal telefono dell’utente. Il servizio è a prova anti-frode e anti-bagarinaggio grazie alla tecnologia blockchain. L’utente può prenotarlo dal sito del Comune che si è accordato con Dutchband Italia, selezionando la data e scegliendo la spiaggia preferita ancora disponibile. Grazie a questo sistema si potranno così controllare e limitare le presenze in spiaggia attraverso la prenotazione, contingentare gli accessi selezionando una fascia oraria di arrivo, registrare e tracciare le presenze tramite assegnazione semi-automatica nominale del posto, direzionare gli utenti in anticipo verso le spiagge meno affollate, inviare comunicazioni su questioni logistiche, di sicurezza o sanitarie. L’utente, a sua volta, potrà cancellare in autonomia la prenotazione rendendo così il posto nuovamente disponibile per altre persone.

UndiAndemU è invece un’idea nata proprio nelle settimane della quarantena. Un gruppo di lavoro eterogeneo, con background culturale ed esperienze lavorative variegate, ha progettato un’App chiamata UAU con l’obiettivo di favorire l’uso delle spiagge. Il suo utilizzo è semplice quanto efficace: attraverso il GPS integrato a ogni smartphone la App sarà in grado di “contare” il numero di persone presenti in tempo reale all’interno del perimetro della spiaggia. Attraverso una comparazione con i numeri riferiti alla capacità di carico massima di ogni spiaggia – calcolata per il primo anno in base alle norme sul contenimento del virus – il sistema saprà indicare ai bagnanti il livello di occupazione della spiaggia, attraverso un’infografica semplice e intuitiva, che si sovrapporrà a una mappa Google. Dunque, su una mappa georeferenziata, l’utente sarà in grado di vedere se in quel momento una determinata spiaggia sarà marcata con un indicatore rosso (spiaggia al completo), arancione (spiaggia prossima alla capacità di carico consentito) o verde (spiaggia con un basso livello di occupazionale. L’applicazione però potrà essere facilmente convertita per gli anni a venire e trasformarsi in uno strumento attraverso il quale implementare un tipo di turismo sostenibile, ovvero che non incida sulle qualità e sugli equilibri ecologici di ogni spiaggia, difendendo dunque la spiaggia come organismo mutevole, preservandone la fascia dunale e retrodunale e rallentando o annullando i fenomeni di erosione costiera in corso.