Per i vent’anni di Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, il 26 settembre si terrà a Roma un convegno dal titolo ‘Il futuro del riciclo della plastica nella circular economy’. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 13.30 nell’Ala Brasini del Complesso del Vittoriano in via San Pietro in Carcere.

Nel corso del convegno si parlerà di piena riciclabilità delle materie plastiche, di possibilità del loro reimpiego nel ciclo produttivo per generare valore economico e sociale per il Paese, di integrazione del ciclo di vita della plastica nella filiera di riciclo e riutilizzo, di economia circolare e di buone pratiche espressione della società sostenibile.

I lavori saranno aperti da Antonello Ciotti, presidente di Corepla, Dario Galli, viceministro del Ministero dello Sviluppo Economico, e Salvatore Micillo, sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Interverranno in seguito Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Andrea Barbabella, responsabile Ricerche e Progetti della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Angelo Bonsignori, presidente dell’IPPR (Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo), Filippo Brandolini, vice presidente di Utilitalia, Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Luca Iazzolino, presidente di Unionplast, Rosanna Laraia, responsabile del Centro Nazionale per il ciclo dei rifiuti ISPRA, Walter Regis, presidente di Assorimap, Ivan Stomeo, delegato dell’Anci per energia e rifiuti, Gianpaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica, Stefano Vignaroli della Commissione Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

Il convegno sarà anticipato il 25 settembre dall’inaugurazione di una mostra fotografica promossa da Corepla e intitolata ‘Illustrissimo Presidente delle Strade’. la mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 29 settembre.

