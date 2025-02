Copernicus: nel 2025 il gennaio più caldo mai registrato

Nonostante la Niña che porta temperature più fredde in Europa occidentale, il primo mese del nuovo anno si conferma il gennaio più caldo di sempre. Registrati 0,79 gradi oltre la media dal 1991



Il Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S) implementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti registrati globalmente nella temperatura superficiale dell’aria e marina, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati della rianalisi ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.

Gennaio 2025 – Temperatura superficiale dell’aria e temperatura superficiale marina:

Temperature globali

Il mese di gennaio 2025 è stato il più caldo a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di 13.23°C, 0.79°C al di sopra della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 per gennaio.

Il gennaio 2025 è stato di 1.75°C al di sopra del livello pre-industriale ed è stato il 18° mese degli ultimi 19 mesi in cui la temperatura superficiale media globale dell’aria è stata di oltre 1.5°C al di sopra del livello pre-industriale.

L’ultimo periodo di 12 mesi (febbraio 2024 – gennaio 2025) è stato di 0.73°C al di sopra della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e di 1.61°C al di sopra della media stimata tra il 1850 e il 1900 utilizzata per definire il livello preindustriale.

*I set di dati diversi dall’ERA5 potrebbero non confermare i 18 mesi al di sopra di 1.5°C qui evidenziati, a causa dei margini relativamente ridotti al di sopra di 1.5°C delle temperature globali dell’ERA5 osservate per diversi mesi e delle differenze tra i vari set di dati.

Europa e altre regioni

La temperatura media sulla terraferma europea per il mese di gennaio 2025 è stata di 1.80°C, 2.51°C al di sopra della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 per il mese di gennaio, la seconda più calda dopo il gennaio 2020, che è stato di 2.64°C al di sopra della media.

Le temperature europee sono state maggiormente al di sopra della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 nell’Europa meridionale e orientale, compresa la Russia occidentale. Al contrario, sono state inferiori alla media in Islanda, Regno Unito e Irlanda, Francia settentrionale e Fennoscandia settentrionale.

Al di fuori dell’Europa, le temperature sono state più alte della media nel nord-est e nel nord-ovest del Canada, in Alaska e in Siberia. Sono state superiori alla media anche nel Sud America meridionale, in Africa e in gran parte dell’Australia e dell’Antartide.

Le temperature sono state notevolmente inferiori alla media negli Stati Uniti e nelle regioni più orientali della Russia, Chukotka e Kamchatka. Anche la penisola arabica e il sud-est asiatico continentale hanno registrato temperature inferiori alla media.

Temperatura superficiale marina

La temperatura superficiale media marina (SST) per gennaio 2025 su 60°S-60°N è stata di 20.78°C, il secondo valore più alto registrato per il mese, 0.19°C al di sotto del record del gennaio 2024.

Le SST sono state inferiori alla media nel Pacifico equatoriale centrale, ma vicine o superiori alla media nel Pacifico equatoriale orientale, il che suggerisce un rallentamento o una battuta d’arresto del passaggio a condizioni di La Niña. Le SST sono rimaste insolitamente alte in molti altri bacini oceanici e mari.

Secondo Samantha Burgess, Responsabile strategico per il clima ECMWF: “Gennaio 2025 è un altro mese sorprendente, con il proseguimento delle temperature record osservate negli ultimi due anni, nonostante lo sviluppo delle condizioni de La Niña nel Pacifico tropicale e il loro temporaneo effetto di raffreddamento sulle temperature globali. Copernicus continuerà a monitorare da vicino le temperature oceaniche e la loro influenza sull’evoluzione del clima per tutto il 2025.”

Gennaio 2025 – Condizioni idrologiche:

Secondo Copernicus, gennaio 2025 ha visto condizioni prevalentemente più umide della media nelle regioni dell’Europa occidentale, così come in alcune parti dell’Italia, della Scandinavia e dei Paesi baltici; le forti precipitazioni hanno portato a inondazioni in alcune regioni.

Al contrario, condizioni più secche della media si sono verificate nel Regno Unito e nell’Irlanda settentrionali, nella Spagna orientale e a nord del Mar Nero.

Al di là dell’Europa, è stato più umido della media in Alaska, Canada, Russia centrale e orientale, Australia orientale, Africa sudorientale e Brasile meridionale, con regioni che hanno subito inondazioni e danni associati. Condizioni più secche della media si sono verificate negli Stati Uniti sudoccidentali e nel Messico settentrionale, nell’Africa settentrionale, in Medio Oriente, in tutta l’Asia centrale e nella Cina orientale, nonché in gran parte dell’Africa meridionale, nel Sud America meridionale e in Australia.

Gennaio 2025 – Ghiaccio marino – highlights

Il ghiaccio marino artico ha raggiunto la sua più bassa estensione mensile a gennaio, con un 6% al di sotto della media, praticamente in parità con il gennaio 2018. Nella regione artica, le anomalie di concentrazione del ghiaccio marino sono state ben al di sotto della media nel settore canadese orientale, compresa la Baia di Hudson e il Mare del Labrador, e nel Mare di Barents settentrionale.

L’estensione del ghiaccio marino antartico è stata del 5% inferiore alla media e quindi relativamente vicina alla media rispetto ad altri anni recenti. Ciò contrasta con i valori record o quasi record osservati nel 2023-2024. Nella regione antartica, le concentrazioni di ghiaccio marino sono state superiori alla media nel Mare di Amundsen e generalmente miste in altri settori oceanici.