Un impegno per l’elettrificazione non esplicitamente vincolato alle rinnovabili potrebbe essere usato per giustificare nuovi investimenti nel gas e nelle relative infrastrutture. “L’impegno per l’elettrificazione, perciò – sostiene l’associazione – deve essere l’acceleratore della piena attuazione dell’Accordo di Dubai e l’abbandono delle fossili”

Qui ad Antalya elettrificazione e abbandono delle fossili sono tra i nodi cruciali dei negoziati in corso alla COP31. L’iniziativa della presidenza sull’elettrificazione (35-by-35 Global Electrification Pledge) continua a ricevere un crescente sostegno, senza ancora chiarire in che modo contribuirà al phase-out dei combustibili fossili. In questo modo l’elettrificazione rischia di essere solo una distrazione rispetto alla questione centrale che si cerca di evitare su pressione dei petrostati: come trasformare l’Accordo di Dubai ad abbandonare le fossili in Roadmap nazionali con indicazioni concrete su come i paesi attuano il phase-out delle fossili e dei loro sussidi.

Infatti, l’Impegno globale per l’elettrificazione proposto ha come obiettivo il 35% della quota di elettricità nel consumo finale di energia entro il 2035, senza alcun esplicito riferimento all’abbandono dei combustibili fossili concordato alla COP28. Nel 2023 a Dubai i governi si sono impegnati ad avviare la transizione energetica globale per l’abbandono delle fossili (Transitioning away from fossil fuels -TAFF), fissando l’obiettivo di triplicare il contributo delle rinnovabili e raddoppiare l’efficienza energetica, insieme ad un taglio sostanziale delle emissioni di metano, entro il 2030.

Accordo lontano dall’essere attuato, ma cruciale per fronteggiare l’emergenza climatica. Infatti, secondo l’analisi del Climate Action Tracker, se i governi attuassero le tre azioni chiave concordate a Dubai si potrebbe ridurre il riscaldamento previsto per fine secolo di circa 0,9 ̊C, da 2,6 ̊C a 1,7 ̊C. Quasi pari al miglioramento di 1 ̊C osservato nei primi dieci anni di attuazione dell’Accordo di Parigi e rappresenterebbe un enorme passo verso il contenimento del surriscaldamento del pianeta entro la soglia critica di 1,5 ̊C.

L’impegno per l’elettrificazione, perciò, deve essere l’acceleratore della piena attuazione dell’Accordo di Dubai. L’elettrificazione, infatti, se fondata sulle rinnovabili è una delle leve più potenti per accelerare l’abbandono dei combustibili fossili e la decarbonizzazione dell’economia globale, liberando ingenti risorse finanziarie da investire nella transizione energetica. Grazie anche alla maggiore efficienza della tecnologia elettrica, che consuma tra tre e quattro volte meno energia della combustione a parità̀ di servizio reso.

In uno scenario in cui i paesi importatori di combustibili fossili di tutto il mondo accelerassero considerevolmente l’elettrificazione delle proprie economie, come emerge dal recente rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), la spesa per le importazioni di combustibili fossili potrebbe diminuire di oltre 400 miliardi di dollari entro il 2035 rispetto ai livelli del 2025.

Tuttavia, raggiungere il 35% con il mix elettrico previsto dalle politiche attuali ridurrebbe le emissioni di CO₂ del settore energetico del 20–25% entro il 2035, un risultato insufficiente rispetto agli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi. Infatti, nello scenario Net Zero Emissions della IEA, compatibile con un percorso verso 1,5 °C, le emissioni energetiche dovrebbero invece diminuire di quasi il 55% entro il 2035. Rinnovabili ed efficienza crescerebbero molto più rapidamente, sostituendo le fossili senza bisogno di nuova produzione di petrolio, gas e carbone oltre i giacimenti e le miniere esistenti.

Un impegno per l’elettrificazione non esplicitamente vincolato alle rinnovabili potrebbe essere usato per giustificare nuovi investimenti nel gas e nelle relative infrastrutture, anche a fronte della crescente domanda di elettricità dei data center. Infatti, nello scenario con elettrificazione al 35% e mix elettrico coerente con le politiche attuali, il consumo di gas nella generazione elettrica potrebbe aumentare di circa 430 miliardi di metri cubi entro il 2035, ossia del 30% rispetto ai livelli attuali. Per contro, nello scenario Net Zero il gas nel settore elettrico dovrebbe diminuire del 60%, pari a circa 900 miliardi di metri cubi, entro il 2035.

L’emergenza climatica non consente ulteriori ritardi. Si può solo puntare su rinnovabili ed efficienza energetica traducendo in realtà l’Accordo di Dubai. Ma c’è ancora molta strada da fare, come evidenzia il recente rapporto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) sul monitoraggio dei progressi compiuti verso gli obiettivi energetici stabiliti alla COP28. Infatti, nonostante una crescita record nel 2025 (693GW di capacità aggiunta che ha consentito un risparmio di ben 480 miliardi di dollari per la riduzione delle importazioni di combustibili fossili), per raggiungere l’obiettivo globale di triplicare le energie rinnovabili, portandole a 11,2 TW entro il 2030, la capacità deve più che raddoppiare rispetto ai livelli attuali e raggiungere una media di 1.200 GW di nuove installazioni ogni anno. Inoltre, l’IRENA sottolinea che l’intensità energetica è migliorata solo del 2% nel 2025, ben al di sotto del 4% necessario per raggiungere l’obiettivo di risparmio energetico stabilito a Dubai.

L’Europa deve finalmente mettere in campo una forte leadership che sappia fare fronte comune con la Cina. Solo così sarà possibile costruire un ponte tra Paesi industrializzati, emergenti ed in via di sviluppo

Per centrare questi obiettivi serve aumentare gli investimenti in nuova capacità rinnovabile ad almeno 1.400 miliardi di dollari l’anno, a cui vanno aggiunti altri 1.200 miliardi per adeguare le reti alle nuove necessità di elettrificazione. Investimenti aggiuntivi da destinare soprattutto ai Paesi in via di sviluppo, dove si investe ancora molto poco nella transizione energetica per liberarli dalla loro dipendenza dalle fossili.

Ad Antalya un ulteriore rinvio non è ammissibile. In questa fase finale dei negoziati l’Europa deve finalmente mettere in campo una forte leadership che sappia fare fronte comune con la Cina. Solo così sarà possibile costruire un ponte tra Paesi industrializzati, emergenti ed in via di sviluppo, indispensabile per garantire un accordo ambizioso dove l’obiettivo di elettrificazione sia uno degli impegni di un più ampio pacchetto per il phase-out delle fossili, fondato su roadmap nazionali e adeguati finanziamenti per una giusta transizione energetica, dando così nuovo impulso all’attuazione dell’Accordo di Dubai.

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