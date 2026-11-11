Alla Cop31 di Antalya in Turchia è stata lanciata la Electrify Now Finance Coalition, una coalizione di governi, banche di sviluppo e finanza privata che punta a sbloccare investimenti nell’elettrificazione pulita

Alla Cop31 di Antalya in Turchia è stata lanciata la Electrify Now Finance Coalition, una coalizione di governi, banche di sviluppo e finanza privata che punta a sbloccare investimenti nell’elettrificazione pulita nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Lo rende noto il think tank sul clima ECCO nella sua newsletter dalla Cop31. Il lancio è avvenuto durante l’incontro ministeriale per l’elettrificazione co-organizzato dalla Presidenza della Cop e dalla Commissione europea.

Secondo l’Ocse, arrivare al 35% di elettrificazione globale entro il 2035 richiede circa 3.500 miliardi di dollari di investimenti l’anno, contro i 1.800 di oggi. L’Energy Transitions Commission stima che accelerare l’elettrificazione pulita possa ridurre il riscaldamento di circa 0,3°C.

Secondo una nuova analisi di Sustainable Energy for All, i Paesi in via di sviluppo generano circa l’80% della crescita della domanda globale di elettricità. Eppure, circa il 90% degli investimenti nella transizione energetica va alle economie avanzate e alla Cina. All’Africa arriva circa il 2%.a sbloccare investimenti nell’elettrificazione pulita nei Paesi emergenti e

La Electrify Now Finance Coalition lavorerà con i governi per costruire portafogli di progetti finanziabili, ridurre i rischi, rimuovere le barriere regolatorie e migliorare l’accesso alla finanza. La Banca Mondiale sarà co-presidente nel 2027. Tra i membri al lancio ci saranno Bei, Bers, Bid, Ocse, Iea, Cif, Iigcc ed Energy Transitions Commission.