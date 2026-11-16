I primi giorni ad Antalya hanno fatto raggiungere risultati poco concreti. La seconda settimana dei negoziati deve colmare il divario tra promesse e attuazione: integrare l’elettrificazione con il phase-out delle fossili, garantire risorse pubbliche per l’azione climatica, fondare le decisioni sulle evidenze scientifiche dell’IPCC

La COP31 entra nella seconda settimana ad Antalya, in Turchia, con l’arrivo dei ministri e le principali questioni politiche ancora irrisolte. I negoziati hanno compiuto alcuni progressi nella prima settimana, ma restano ampie divergenze, in particolare sull’elettrificazione e il phase-out delle fossili, la finanza climatica e la giusta transizione. La COP dedicata all’attuazione stenta a dare risposte concrete agli impatti climatici sempre più devastanti e alla dipendenza dai combustibili fossili che ne è la causa principale. Sabato scorso la Peoples’ Climate March ha portato nelle strade di Antalya migliaia di attivisti, lavoratori, giovani e rappresentanti di organizzazioni turche e internazionali, uniti dalla richiesta di giustizia climatica e di risposte concrete dei ministri in arrivo alla COP.

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Elettrificazione e abbandono dei combustibili fossili

L’iniziativa della presidenza “35-by-35” sull’elettrificazione ha ricevuto attenzione politica, ma non chiarisce ancora in che modo contribuirà al phase-out dei combustibili fossili. In questo modo l’elettrificazione rischia di essere solo una distrazione rispetto alla questione centrale: trasformare l’impegno ad abbandonare le fossili in Roadmap nazionali con indicazioni concrete. L’elettrificazione non deve essere un fine in sé, ma deve accelerare la sostituzione delle fonti fossili. Il percorso richiede più energie rinnovabili ed efficienza energetica, l’eliminazione graduale dei fossili e attenzione alle persone coinvolte nella transizione. I Paesi più poveri e vulnerabili hanno bisogno di finanziamenti e tecnologie; mentre quelli più ricchi dovrebbero procedere più rapidamente e fornire un adeguato sostegno finanziario e tecnologico. Purtroppo, l’Europa sembra prepararsi a cedere sul suo impegno negoziale a sostenere un’elettrificazione pulita. Sarebbe incoerente promuovere un’elettrificazione pulita e al tempo stesso mostrarsi disponibile, in nome del pragmatismo, ad un qualsiasi accordo. L’impegno globale sull’elettrificazione ha senso solo se contribuisce effettivamente ad accelerare l’abbandono delle fossili e la transizione energetica.

Finanza climatica e adattamento

La finanza climatica è destinata a essere uno dei principali punti di conflitto della seconda settimana. I paesi in via di sviluppo vogliono mantenere al centro dei negoziati gli obblighi di finanziamento pubblico dei paesi sviluppati; mentre questi ultimi propongono di concentrarsi sempre più sulla mobilitazione di risorse private. L’Europa, spinta soprattutto dalla Francia, sta frenando i progressi sull’attuazione dell’impegno di triplicare i finanziamenti per l’adattamento concordato a Belém. Per il successo di Antalya è cruciale attuare quell’impegno e senza illudersi che l’ipotetica mobilitazione di risorse private possa sostituire piani concreti per aumentare il finanziamento pubblico. Il lavoro tecnico sui testi prosegue nella seconda settimana, prima del passaggio ai ministri. Finlandia e Svezia guideranno i negoziati finanziari dell’Europa e la presidenza della COP31 ha nominato la Francia co-facilitatrice dei colloqui finanziari insieme alle Filippine. Questo ruolo richiede alla Francia di cambiare posizione per poter agire come mediatrice credibile e non far fallire i negoziati.

Meccanismo per una giusta transizione

Lo scorso anno a Belém era stato concordato di istituire un Meccanismo per la giusta transizione e renderlo operativo alla COP31. La bozza, arrivata alla fine della prima settimana, è però molto al di sotto di quella promessa. Il punto critico riguarda la natura stessa del meccanismo: invece di definire funzioni chiare, una governance e risorse dedicate, con la bozza rischierebbe di ridursi soprattutto a una raccolta di attività e rapporti già esistenti. Anche su questo dossier l’Europa ha mostrato sino ad ora scarsa ambizione. Serve un cambio di passo e riportare i negoziati in linea con l’impegno preso a Belém e non limitarsi a una semplice compilazione di documenti.

Fondare le decisioni sulle evidenze scientifiche

La scienza è un altro tema dei colloqui di Antalya. L’Europa e alcuni altri paesi chiedono che il settimo rapporto dell’IPCC sia disponibile in tempo per informare pienamente il secondo Global Stocktake, il bilancio globale destinato a concludersi alla COP33 nel 2028. Con il pianeta sempre più vicino a superare la soglia critica di 1,5 °C, la COP31 deve riconoscere le implicazioni già evidenti della scienza: tagli rapidi delle emissioni climalteranti in questo decennio, un adattamento più forte e un’accelerazione dell’abbandono dei combustibili fossili. Ogni frazione di grado conta. Rimandare le riduzioni significa maggiori danni, maggiori esigenze di adattamento e più disastri climatici. In sintesi, per garantire il successo di Antalya, la seconda settimana dei negoziati deve colmare il divario tra promesse e attuazione: integrare l’elettrificazione con il phase-out delle fossili, rendere disponibili adeguate risorse pubbliche per l’azione climatica, dare sostanza alla transizione giusta e fondare le decisioni sulle evidenze scientifiche dell’IPCC.