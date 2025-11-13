Cop30, dieci Paesi firmano una Dichiarazione contro il negazionismo climatico

Previste azioni globali contro la disinformazione ambientali. L’accordo siglato da Brasile, Canada, Cile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Spagna, Svezia e Uruguay. Assente l’Italia. Guterres: “Gli scienziati non devono temere di dire la verità”

Dieci Paesi, tra cui Brasile, Canada, Cile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Spagna, Svezia e Uruguay, hanno firmato alla Cop30 di Belém una Dichiarazione sull’integrità dell’informazione climatica, il primo documento internazionale volto a contrastare la disinformazione e negazionismo climatico e a promuovere la diffusione di dati accurati e basati su evidenze scientifiche.

La dichiarazione, sostenuta dalle Nazioni Unite e dall’Unesco, stabilisce una serie di impegni comuni per garantire la qualità delle informazioni ambientali, finanziando ricerche e programmi di formazione, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Il testo incoraggia inoltre il coinvolgimento del settore privato nella promozione di pratiche di comunicazione e pubblicità trasparenti e responsabili.

Il documento invita governi e istituzioni a unire gli sforzi nel combattere la disinformazione e gli attacchi contro giornalisti, scienziati e attivisti ambientali, spesso esposti a minacce e campagne di denigrazione. Secondo il segretario generale dell’Onu, António Guterres, la nuova iniziativa globale rappresenta “un passo decisivo per garantire che scienziati e ricercatori non debbano temere di dire la verità”. La firma della Dichiarazione alla Cop in Amazzonia segna un momento simbolico nel contrasto al negazionismo e nella costruzione di un consenso internazionale fondato sulla scienza e sulla trasparenza.