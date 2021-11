Cop26, tutti a Glasgow per il futuro del pianeta

Oltre 130 leader politici hanno raggiunto la città scozzese per partecipare al grande vertice sul clima. Da Draghi al principe William, da Biden a Leonardo Di Caprio. Ci sono (quasi) tutti alla prima giornata di lavori della Cop26 di Glasgow, riuniti per decidere come agire per arginare la crisi climatica. “Dobbiamo impegnarci a riduzioni ambiziose delle emissioni a partire da questo decennio per prevenire che diventi catastrofico – ha detto il premier Mario Draghi alla tavola rotonda dal titolo Azione e solidarietà – Questo impegno è il cuore della dichiarazione del G20 di Roma e ora i Paesi devono sostenere e implementare questo impegno. Questo richiede creatività, ambizione e solidi piani economici”. E ha aggiunto: “I giovani ci hanno reso un servizio portando il tema del clima al centro del nostro dibattito politico. Sono stati al centro del Vertice PreCop di Milano. A Glasgow, noi dobbiamo renderli orgogliosi”.

Il presidente americano Joe Biden si è scusato con i leader mondiali per la decisione di far uscire gli Usa dall’accordo di Parigi presa dal predecessore Donald Trump. “Chiedo scusa – ha detto – per il fatto che gli Stati Uniti sono usciti dall’accordo di Parigi mettendoci in una situazione difficile”. E insiste: “Ora però gli Stati Uniti non solo sono tornati al tavolo, ma entro il 2030 taglieranno le proprie emissioni del 50-52% rispetto al 2005”.

Il leader cinese Xi Jinping, assente, manda un messaggio scritto al summit e il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin critica a testa bassa gli Usa, per l’inquinamento del passato: le sue emissioni storiche sono 8 volte quella della Cina.

La regina Elisabetta, 95 anni, costretta dai medici al riposo, è intervenuta con un videomessaggio con cui ha invitato i leader a “elevarsi oltre la politica spicciola” e dar prova di qualità da “veri statisti” per dare un futuro “più sicuro e stabile” al pianeta. “Nessuno vive per sempre”, ha ricordato, ma occorre pensare “ai figli, ai nipoti”, alle generazioni che verranno.

Anche il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha deciso di non partecipare all’incontro. Il suo ministro dell’Ambiente, Joaquim Pereira Leite, ha annunciato con un video che il Paese ridurrà le emissioni di gas serra del 50% entro il 2030, alzando il precedente target del 43%.

Il premier indiano Modi, invece, ha sottolineato la promessa non mantenuta dai Paesi avanzati: 100 miliardi di dollari l’anno a favore delle nazioni più povere. “L’India – ha dichiarato – si aspetta che le nazioni sviluppate mettano a disposizione mille miliardi di finanziamenti per il clima il prima possibile”.

While I welcome the #G20‘s recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m

— António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021