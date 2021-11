Cop26, in piazza a Glasgow per un mondo migliore

Ben 100.000 persone per le strade; colori e idee di una grande manifestazione ambientalista. Greta Thunberg: “Bei discorsi” per nascondere “parole vuote e bla bla bla”

di LUCIANO CASTRIGNANO

Il primo weekend di novembre a Glasgow ha visto protagoniste le piazze, con le mobilitazioni dello School Strike for Climate di venerdì 5 e del Global Day of Action di sabato 6; entrambe le manifestazioni hanno riscosso grande successo, con la partecipazione di movimenti, sindacati, ONG, associazioni, gruppi religiosi, reti per la giustizia razziale, gruppi giovanili e tante altre realtà provenienti da tutto il mondo.

Oltre 30.000 gli studenti scesi in piazza venerdì con i Fridays for Future, al fianco di Greta

Thunberg per ribadire la necessità di un cambio di passo radicale, a partire dai lavori della Cop26 di Glasgow che – secondo quanto detto nel suo intervento in piazza dall’attivista svedese – rischia seriamente di essere un fallimento.

Un fallimento che le giovani generazioni hanno respinto con forza riempiendo le strade della città scozzese con richieste chiare e precise: avviare una seria transizione energetica, economica e sociale senza lasciare indietro nessuno. Imponente, pacifica e colorata la piazza di sabato, che ha visto oltre 150.000 persone sfidare il maltempo riversandosi, per la seconda giornata consecutiva, per le vie di Glasgow. Il corteo, con in testa i movimenti indigeni dell’America Latina e delle popolazioni africane, ha posto al centro della propria azione le rivendicazioni della Cop26 Coalition per una politica globale in grado di dare risposte concrete alla crisi climatica, partendo dal sostegno ai Paesi in via di sviluppo che non hanno a disposizione le risorse per avviare la transizione.

La delegazione legambientina non ha fatto mancare il proprio contributo, condividendo la piazza e le richieste con le moltissime sigle e organizzazioni presenti; ancora una volta, lo storico motto “pensare globale, agire locale” ha trovato spazio nelle azioni della nostra organizzazione.