Biodiversità, Cop16 in Colombia per proteggere il 30% di terre e mari. L’Italia resta indietro

Il nostro Paese dovrebbe triplicare la percentuale di aree terrestri protette e quanto meno sestuplicare il territorio marino tutelato. Bisogna accelerare anche sulla Rete Natura2000

Nella sedicesima conferenza delle parti della Convention on biological diversity (Cop16 Cbd) in corso a Cali, in Colombia, si discute di come attuare il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), adottato alla precedente Cop15 e che, attraverso i 23 target individuati, punta tra le altre cose a proteggere e tutelare il 30% delle terre e dei mari del mondo entro il 2030, a ridurre i sussidi dannosi e ripristinare gli ecosistemi degradati, ad integrare i valori della biodiversità nei processi produttivi come ad esempio in agricoltura con lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche.

Se il compito in questa COP, da più parti definita come la “COP dell’implementazione”, è di trasformare le parole in azioni, questo significa che i Paesi devono presentare piani chiari che allineino le azioni nazionali con tutti gli obiettivi del framework, onorando le promesse sulla finanza e accelerare il supporto ai Paesi in via di sviluppo, prevedere investimenti significativi nel GBF, nei fondi correlati e nell’impegno a mobilitare altre fonti di finanziamento pubblico e privato per raggiungere appieno i suoi obiettivi. E coloro che traggono profitto dalla natura devono contribuire alla sua protezione e al suo ripristino, come ha affermato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres alla vigilia del summit esortando le delegazioni dei Paesi presenti a “Fare pace con la natura”.

Leggi anche Biodiversità, al via la COP16 di Cali per passare dalle parole ai fatti

Italia in stallo

Molti Paesi però, non sono pronti per raggiungere gli obiettivi per la biodiversità al 2030. Come l’Italia dove, entro questa data, occorrerebbe triplicare la percentuale di aree terrestri protette (attualmente attestate all’11%) e quanto meno sestuplicare il territorio marino attualmente protetto (neanche il 5% di mare e coste sono tutelate). Sono dati e percentuali che da quasi un decennio non cambiano: l’ultima Area marina protetta è stata istituita nel 2019 (Capo Milazzo) e l’ultimo Parco nazionale, non frutto di trasformazioni di altre aree protette preesistenti, è stato istituito nel 2016 (Pantelleria). Da non dimenticare, inoltre, che secondo la Strategia dell’Ue per la biodiversità, gli Stati membri sono tenuti a raggiungere tali obiettivi garantendo, allo stesso tempo che le aree protette siano ben gestite, che siano definiti obiettivi e misure di conservazione chiari e che il raggiungimento di questi venga adeguatamente monitorato. In particolare, gli Stati membri dovranno migliorare attivamente l’efficacia soprattutto delle Aree Marine Protette e della rete Natura 2000 (su cui non dimentichiamo che la Commissione europea ha aperto un procedimento nei confronti del nostro Paese in quanto questa non copre adeguatamente i vari tipi di habitat e le specie che necessitano di protezione), trasformandole da semplici “parchi di carta” a territori di recupero della biodiversità pienamente funzionanti.

Leggi anche In Europa il lupo sarà meno protetto

Ma è anche l’Europa stessa a mostrare preoccupanti segni di rallentamento nella corsa di avvicinamento agli obiettivi al 2030. In particolare preoccupa da un lato la possibile proroga proposta dall’Ue e sostenuta purtroppo anche dall’Italia, del Regolamento EUDR per impedire l’ingresso sul mercato europeo di prodotti e materie prime la cui estrazione, raccolta e produzione è legata alla distruzione delle foreste e alle violazioni dei diritti umani. Dall’altro, i passi indietro sulla tutela della biodiversità come avvenuto recentemente con la decisione di declassare lo status di protezione del lupo, con una decisione che non solo mette a rischio decenni di sforzi tesi verso la convivenza tra uomo e fauna selvatica, ma che rappresenta anche una significativa battuta di arresto per quello che è stato uno dei più importanti successi dell’Ue in materia di conservazione della fauna selvatica e cioè il ritorno di una specie dall’alto valore conservazionistico come il lupo.