Cop 26, Londra sarà la prima piazza affari a zero emissioni nette

A dare l’annuncio Rishi Sunak, ministro delle Finanze del Regno Unito, nella giornata di lavori che ha visto al centro la finanza globale. Promesse importanti anche dal settore privato e dal mondo dello sport. Ma i Paesi più poveri restano ancora in attesa dei fondi garantiti per sopravvivere agli effetti della crisi climatica

Londra sarà la prima piazza finanziaria a zero emissioni nette. L’annuncio è stato dato ieri, mercoledì 3 novembre nel corso della giornata dei lavori della Cop26 di Glasgow che ha visto al centro la finanza globale, Rishi Sunak, ministro delle Finanze del Regno Unito. Il quale ha sfruttato la scena presentandosi con una valigetta verde a voler simboleggiare la spinta green a cui si apprestano i big della finanza, compresi dunque quelli che fanno affari nella City.

In attesa della prova dei fatti, quello del Regno Unito non è stato l’unico importante annuncio della giornata di ieri. A esporsi sono stati in particolare i player del capitale privato che hanno dichiarato l’intenzione di voler investire fino a 130mila miliardi di dollari per arrivare a emissioni zero entro il 2050. C’è stata poi la promessa da parte di venti Paesi, tra cui Stati Uniti e sempre il Regno Unito, di bloccare già dal 2022 gli investimenti verso l’industria dei combustibili fossili all’estero per puntare invece sull’energia verde.

Non ha mancato di accodarsi al trend anche il mondo dello sport. Sempre ieri il Comitato olimpico internazionale (Cio), la Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (Fifa), Athletics Kenya, Bbc Sport, the Premier League, Formula E, Liga, Juventus, Arsenal e Liverpool hanno presentato un piano in base al quale si impegnano a dimezzare le emissioni di CO 2 entro il 2030 e raggiungere l’obiettivo di neutralità carbonica entro il 2040.

Per il momento chi continua a battere cassa sono i Paesi più poveri, ovvero quelli su cui ricade ad oggi il peso più grave delle conseguenze della crisi climatica. Dei 100 miliardi che sono loro stati garantiti ogni anno dai grandi del pianeta per far fronte alle catastrofi naturali, ne mancano all’appello circa 20. La migliore sintesi del momento l’ha colta Patricia Espinosa, segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: La conferenza deve riconoscere i significativi passi avanti. Ma dobbiamo vedere anche come passare dagli annunci alla mobilitazione di questi miliardi”. La speranza che i prossimi giorni della Cop 26 che si chiuderà a Glasgow il 12 novembre diranno qualcosa di più in tal senso.