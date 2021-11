Cop 26, i giovani di Fridays For Future “invadono” le strade di Glasgow

Migliaia di ragazzi da tutto il mondo sono arrivati nella città scozzese per la giornata della Cop 26 dedicata al confronto con la società civile. Tra loro Greta Thunberg, Vanessa Nakate e anche un gruppi di attivisti di Legambiente

Da oggi la Cop 26 in corso a Glasgow apre al confronto con la società civile e con i giovani. Mentre il comitato giovanile dell’Unfccc, Youngo, presenta la propria Dichiarazione per il clima a leader politici ed esperti, al Kelvingrove Park va in scena una grande mobilitazione con in testa Greta Thunberg, Vanessa Nakate e gli attivisti del movimento globale Fridays for Future.

Crowds gathering in Glasgow as youth protest march for climate prepares to get underway. Around 8000 protestors are expected to take part today #climatecrisis #cop26 pic.twitter.com/cXwvTwJVwy — Laura Piper 🌍 (@STVLauraPiper) November 5, 2021

C’è anche tanta Italia, e non solo a livello istituzionale, per le strade di Glasgow. “Siamo arrivati anche noi a Glasgow dall’Italia per dire ai leader che devono trattare l’emergenza climatica come un’emergenza, devono smettere di tergiversare, di usare e nostre parole e poi non prendere decisioni. Basta dare priorità agli interessi delle aziende delle fonti fossili. Bisogna mettere al centro la salute dell’ambiente e dei cittadini, prendere impegni e metterli in atto. Ma subito, non nel 2050. Ai leader diciamo ‘agite subito, altrimenti ci prendete in giro'”, ha detto all’agenzia Ansa Martina Comparelli, una delle portavoci italiane di Fridays for Future. Tra i tanti giovani che vogliono far sentire la loro voce per spronare i grandi del pianeta a fare di più per fermare la crisi climatica c’è anche un gruppo di attivisti di Legambiente, arrivato nella città scozzese da Roma.

Cop26 Glasgow 1 of 14

Sempre oggi a Glasgow, alle 16, si terrà l’incontro dei ministri dell’Istruzione, al quale parteciperanno anche il ministro italiano Patrizio Bianchi e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Quest’ultimo presenterà il documento “Youth4Climate Manifesto” con i risultati della Conferenza Youth4Climate di settembre a Milano.

L’appello di Legambiente

Servono azioni concrete per il clima e meno chiacchiere. È l’appello che lancia da Glasgow la delegazione di Legambiente, arrivata oggi nella città scozzese che ospita la Cop26, per partecipare alla manifestazione organizzata dai FFF e che ha visto in prima linea anche Greta Thunberg. L’associazione ambientalista, in corteo con lo striscione changeclimatechange, ha ricordato che questa è l’ultima occasione per invertire davvero la rotta e salvare il Pianeta. Serve un accordo per il clima ambizioso sbloccando la questione degli aiuti ai paesi più poveri.

Domani Legambiente parteciperà anche al corteo organizzato dalla COP26 Coalition. Segui il viaggio di Legambiente sui suoi social. #RoadToGlasgow #ChangeClimateChange

Commento di Serena Carpentieri, vice direttrice Legambiente

#COP26 #RoadToGlasgow@SereCarpentieri “La #crisiclimatica è a un punto di non ritorno, questa è l’ultima occasione per invertire la rotta. Azoni concrete e meno chiacchiere è quello che chiediamo”#ChangeClimateChange ‼️ pic.twitter.com/79sgsJ4mpg — Legambiente Onlus (@Legambiente) November 5, 2021

Video commento di Mauro Albrizio, responsabile ufficio europeo di Legambiente