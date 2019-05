Il 29 novembre si è svolto presso il Ministero dell’Ambiente l’incontro tra la Coalizione Clima italiana e il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Al tavolo del dibattito i membri della Coalizione, dopo aver ricordato il pesante monito arrivato dall’ultimo report dell’IPCC (Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) e dalla lettera congiunta firmata da 16 Capi di Stato tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno manifestato le proprie preoccupazioni riguardo la crisi climatica che già colpisce duramente l’Italia. Il cambiamento climatico agisce infatti anche da moltiplicatore di problemi pre-esistenti, in particolare del dissesto idrogeologico, e sta provocando danni agli ecosistemi e alle attività umane – si pensi agli ingenti danni subiti dal sistema agricolo e forestale nel nord Italia – a seguito dell’intensificarsi degli eventi estremi.

Tra le proposte avanzate dalla Coalizione Clima al ministro Costa, la richiesta di arrivare nel più breve periodo possibile all’azzeramento delle emissioni gas serra, permettendo così all’Italia di non fallire l’obiettivo che la comunità Internazionale si è posta a Parigi nella COP 21. Transizione che “deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, e che deve trovare la sua road map nell’imminente Piano Nazionale Energia e Clima, che il Governo è chiamato a presentare entro fine anno, garantendo una giusta transizione e percorsi democratici di partecipazione”, ha ricordato la Coalizione.

Il ministro Costa si è mostrato disponibile di iniziare un cammino condiviso, come ad esempio sulla protezione del suolo, ma ha ricordato che molti dei provvedimenti richiesti, per rendere efficace la battaglia climatica, sono di competenza di altri ministeri. È il caso della materia energetica, rispetto alla quale è il ministero dello Sviluppo Economico a possedere la delega. In tal senso, Costa si è reso disponibile ad aprire le porte degli altri dicasteri, spendendosi in prima persona per favorire il dialogo.

Infine, per quanto riguarda il ruolo che l’Italia avrà in Polonia, dove a Katowice dal 2 al 14 dicembre è in programma la prossima Conferenza sul Cambiamento Climatico COP 24, il titolare del ministero dell’Ambiente ha confermato che il nostro Paese porterà sul tavolo le posizioni ambiziose già avute negli scorsi mesi in Europa. “Sarà, bisogna ricordarlo per non illudere e restare ancorati alla realtà – ha affermato -, comunque un processo negoziale, dove in molti punteranno al ribasso sugli obiettivi. Da parte nostra faremo però il possibile per arrivare a un documento finale quanto più vicino alle nostre posizioni virtuose”.

Coalizione e Ministro si sono dati appuntamento per un nuovo confronto sulle rispettive valutazioni dei risultati ottenuti a COP 24 e, soprattutto, sulle iniziative da implementare in Italia.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell'informazione ambientale in Italia.