“Rigeneriamo la pineta”, il convegno a Paestum

L’incontro organizzato da Legambiente per la rinaturalizzazione della foresta costiera. Appuntamento sabato 25 maggio alle ore 9.30 alla Sala Erica di Capaccio

Sabato 25 maggio Legambiente organizza il convegno “Rigeneriamo la pineta” alla Sala Erica di Capaccio Paestum, a partire dalle ore 9:30, per ribadire la necessità di intervenire per la rinaturalizzazione della foresta costiera. Sta morendo, ma è di fondamentale importanza per la vivibilità del territorio, per la sua bellezza, per difenderci dai venti salmastri del mare, dall’innalzamento delle temperature e dalle ondate di calore, per la ricreazione e lo svago.

Interverranno il neo presidente della Riserva Sele Tanagro Antonio Cuomo, il presidente della Provincia e sindaco di Capaccio Franco Alfieri, il sindaco di Eboli Mario Conte, i professori Antonio Saracino e Antonio Garonna, della Facoltà di Agraria dell’Università Federico II, il responsabile dei Vivai della Campania Pasquale Santalucia e i due forestali redattori dei Piani di Gestione Forestale dei comuni di Eboli Antonio Catone e di Capaccio, Giovanni Fornataro. Interverrà Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree Protette di Legambiente.

L’invito è stato esteso a molte associazioni ambientaliste, degli albergatori, e di strutture ricettive come villaggi e campeggi di Eboli e Capaccio che ritengono importante il mantenimento della Pineta.