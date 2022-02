Consumo di suolo in consegna

La prossimità è il nuovo valore nell’abitare, ancor più dopo due anni di “distanziamento” sociale a causa della pandemia. La gran parte dei servizi e dei luoghi di frequentazione quotidiana sono facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta. E ciò è apprezzato anche dalle agenzie e dall’immobiliare per la residenza, per gli uffici e per il commercio