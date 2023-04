Clima, il Consiglio europeo ha approvato 5 nuove leggi per ridurre i gas serra

Coinvolti anche i settori strategici dell’economia e dei trasporti nell’ambito del pacchetto Fit for 55. Nuove norme transfrontaliere per le emissioni. L’obiettivo è quello di sostenere i cittadini più vulnerabili e le microimprese nel processo di transizione ecologica

Il Consiglio ha adottato cinque nuove leggi che consentiranno all’Ue di ridurre le emissioni di gas serra nei principali settori dell’economia, garantendo che i cittadini e le microimprese più vulnerabili, nonché i settori esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, siano effettivamente sostenuti nella transizione climatica. Le leggi fanno parte del pacchetto “Fit for 55”, che definisce le politiche dell’Ue in linea con l’impegno di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 nell’ambito dell’European Green Deal, il pacchetto “Fit for 55” consentirà all’Ue di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica nel 2050.

Sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue

Il sistema di scambio di quote di emissioni dell’Ue (EU ETS) è un mercato del carbonio basato su un sistema di cap-and-trade di quote di emissioni per le industrie ad alta intensità energetica, il settore della produzione di energia e il settore dell’aviazione. Le nuove regole aumentano l’ambizione complessiva di riduzione delle emissioni entro il 2030 nei settori coperti dall’ETS al 62% rispetto ai livelli del 2005.

Emissioni del trasporto marittimo

Le emissioni del trasporto marittimo saranno incluse per la prima volta nell’ambito del sistema ETS dell’Ue. L’obbligo di restituzione delle quote da parte delle compagnie di navigazione sarà introdotto gradualmente: dal 40% per le emissioni 2024 al 100% al 2026. La maggior parte delle grandi navi sarà inclusa nel campo di applicazione del sistema ETS fin dall’inizio, mentre altre grandi navi, in particolare quelle offshore, saranno prima incluse nel regolamento “MRV” sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO 2 del trasporto marittimo e solo in un secondo momento saranno incluse nel sistema ETS. Le emissioni di metano (CH 4 ) e del protossido di diazoto (N 2 O) saranno incluse nel regolamento “MRV” a partire dal 2024 e nell’EU ETS dal 2026.

Edifici, trasporto stradale e altri settori

È stato istituito un nuovo sistema di scambio di emissioni separato per gli edifici, il trasporto su strada e i settori aggiuntivi (principalmente la piccola industria), al fine di garantire riduzioni delle emissioni efficienti in termini di costi in questi settori, che finora si sono dimostrati difficili da decarbonizzare. Il nuovo sistema si applicherà ai distributori che forniscono combustibili agli edifici, al trasporto su strada e ai settori aggiuntivi a partire dal 2027. È stata prevista una clausola se il prezzo del petrolio e del gas sarà eccezionalmente alto nel periodo che precede l’avvio del nuovo sistema, questo sarà posticipato al 2028.

Emissioni del trasporto aereo

Le quote di emissione gratuite per il settore dell’aviazione saranno gradualmente eliminate e, a partire dal 2026, saranno messe all’asta. Fino al 31 dicembre 2030, 20 milioni di quote saranno riservate per incentivare la transizione degli operatori aerei dall’uso di combustibili fossili. Verrà inoltre migliorata la trasparenza sulle emissioni degli operatori aerei e sulle compensazioni e verrà istituito un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica degli effetti del trasporto aereo.

Meccanismo di aggiustamento delle frontiere per il carbonio

Il meccanismo di aggiustamento delle frontiere per il carbonio (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) è un meccanismo che riguarda le importazioni di prodotti di industrie ad alta intensità di carbonio. L’obiettivo del CBAM è quello di evitare – nel pieno rispetto delle regole del commercio internazionale – che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra dell’Ue siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini attraverso la delocalizzazione della produzione in Paesi dell’Ue con norme meno stringenti. Fino alla fine del 2025 la CBAM si applicherà solo come obbligo di comunicazione. CBAM sarà introdotta gradualmente ed è volto a incoraggiare i partner dell’UE nel mondo a unirsi agli sforzi climatici dell’Ue.

Il Fondo sociale per il clima

Il Fondo sociale per il clima sarà utilizzato dagli Stati membri per finanziare misure e investimenti a sostegno delle famiglie vulnerabili, delle microimprese e degli utenti dei trasporti e per aiutarli a far fronte all’impatto dei prezzi di un sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici, il trasporto stradale e altri settori. Il fondo sarà finanziato principalmente dai proventi del nuovo sistema di scambio delle quote di emissione fino a un importo massimo di 65 miliardi di euro, da integrare con contributi nazionali. È istituito temporaneamente per il periodo 2026-2032.