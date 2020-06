“Consigli per viandanti giardinieri”, il libro per coltivare in casa i paesaggi italiani

Un manifesto di Slow Gardening per progettare spazi verdi a costo zero.

Cinque percorsi, in cinque diversi paesaggi italiani, per raccontare le piante incontrate e scoprire in che modo sia possibile propagarle e farle crescere nel proprio spazio verde. Si esplora una doppia felicità: quella del camminare, osservando con gli occhi del botanico i sentieri dell’Appennino, i boschi alpini, gli spazi residuali delle città, la macchia mediterranea, e quella di creare un balcone/giardino/orto selvatico, profumato ed etico.