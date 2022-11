Conou torna protagonista a Ecomondo

Il Consorzio Nazionale degli Oli Usati rinnova la sua partecipazione a Ecomondo, la kermesse di riferimento italiana ed europea per la green economy e l’economia circolare. L’appuntamento, ospitato dall’8 all’11 novembre dalla Fiera di Rimini, sarà occasione di incontro tra istituzioni, imprese, associazioni e media che operano nel settore della sostenibilità.

Presso lo stand nella Hall Sud il CONOU offrirà ai visitatori della fiera molteplici esperienze: un’area gaming per cimentarsi e sfidarsi con i giochi di Green League, una postazione di realtà aumentata per scoprire la filiera e il processo circolare degli oli minerali usati, una postazione di Radio Dimensione Suono che intratterrà giovani e meno giovani con aneddoti, pillole e buona musica.

Non mancheranno momenti di approfondimento che coinvolgeranno anche le istituzioni europee, con un talk mercoledì 9 novembre alle ore 11 sulla Responsabilità Estesa del Produttore in chiave europea e sull’evoluzione della Direttiva Rifiuti al vaglio della Commissione Europea, incluse le nuove frontiere dei lubrificanti.

Giovedì 10 novembre, dalle 9.30 alle 13.00 le scuole primarie e secondarie sono invitate allo stand del CONOU per incontrare esperti, divulgatori ambientali e professionisti del CONOU e scoprire il processo di recupero e rigenerazione degli oli minerali usati, i vantaggi dell’economia circolare, le buone pratiche che ciascun cittadino può mettere in atto per contrastare il climate change e l’inquinamento del nostro Pianeta.

Consulta qui il Programma delle iniziative del Conou ad Ecomondo 2022

Tratto dal sito Conou.it